VIDEO | Revelan cómo fue encuentro íntimo entre Alejandra Guzmán y Ricky Martin

Alejandra Guzmán y Ricky Martin tuvieron un romance poco conocido y ahora se revelaron más detalles cómo fue esa fugaz relación cuando eran jóvenes.

La cantante Kenny del grupo Kenny y Los Eléctricos contó, en un podcast llamado Rockabulario, cómo fue que Alejandra Guzmán conoció a Ricky Martin, tras un concierto en Venezuela.

Kenny contó que ella acompañó a Alejandra Guzmán a dicho show, tras terminar el concierto, la hija de Silvia Pinal se quedó dormida en el hotel y ella bajó para irse a cenar con algunas personas del evento.

Sin embargo, vio que en el auto en el que se iban a irse estaba lleno, así que Kenny decidió no acompañarlos, pero escuchó la voz de un hombre que le ofreció llevarla en sus piernas en el vehículo.

Dijo que después de la cena, al día siguiente, ella le presentó a Ricky Martin a Alejandra Guzmán.

“Me dice uno del staff de Alejandra Guzmán: ‘Oye Kenny ¿quieres ir a cenar? Alejandra no va a ir. Bajo al lobby y le digo: ‘no manches, el carro está lleno, ya no quepo’ y oigo que un güey me dice: ‘corazón, te puedes sentar en mis piernas’ y era Ricky Martin y al otro día le presenté a Alejandra Guzmán”, recordó la rockera.

Contó que esa noche Alejandra Guzmán y Ricly Martin no tuvieron intimidad hasta que llegaron a la casa de Kenny.

“El único que me consta es Ricky Martin en mi casa, en mi casa, cogie… a Alejandra Guzmán”, mencionó Kenny.

Alejandra Guzmán cuenta cómo fue su primera cita con Ricky Martin

En una entrevista que Alejandra Guzmán le ofreció a Yordi Rosado también contó que fue en Venezuela cuando conoció a Ricky Martin.

“Ahí lo vi, él me dio. Me invitó a cenar, me llevó a bailar y cada vez que yo iba a algún lugar había globos para mí y era un caballero… pero cuando llegaba su mami, olvídate, córrele porque escóndete, que porque no sé qué, entonces había cosas que no lo dejaba hacer y yo era muy rebelde”, contó Alejandra Guzmán.