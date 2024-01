Viña del Mar respalda participación de Peso Pluma, pese a polémica

Organizadores del festival Viña del Mar respaldaron ayer la participación del exponente mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, por lo que su presentación se mantiene en pie, pese a los llamados a cancelar su show en el cierre del encuentro musical chileno el 1 de marzo, informaron ayer en un comunicado.

“La organización mantiene la participación del artista en la parrilla de Viña 2024, velando por mantener como siempre los estándares editoriales exigidos para la ejecución de cualquier espectáculo en el festival”, precisó.

El martes pasado, la Televisión Nacional de Chile, una de las que transmiten el festival, pidió anular la participación del cantante de “Ella baila sola”, al considerar que su música fomenta la narcocultura. Dijo que era necesario que la Municipalidad de Viña del Mar y Canal 13 apoyaran la cancelación.

“Como parte de su misión pública, Televisión Nacional de Chile debe promover los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, el respeto, la tolerancia y la diversidad”, dijo la televisora en un comunicado.

En los conciertos, son 20, 30 mil personas, entre ésas habrá una fracción susceptible a la violencia... La gente los escucha porque ve la fantasía y porque sigue el fenómeno del crimen organizado

Juan Carlos Ramírez Pimienta, Historiador

Sin embargo, ayer la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar puntualizó que después de analizar legalmente la solicitud de prescindir de la presentación de Peso Pluma, tanto las áreas legales de los canales como la dirección de concesiones del municipio, “ratificaron que no existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista”.

El festival con 63 años de historia destacó la trayectoria del intérprete que el año pasado llenó el Foro Sol de la Ciudad de México. Expresó que identifican “el prestigio internacional de Peso Pluma como artista. Su música, además de millones de escuchas en todas las plataformas, está presente también en importantes escenarios, siendo confirmado para Coachella”.

El artista ha estado en el ojo del huracán por el contenido de las canciones que interpreta, por ejemplo en “El 701” se refiere a El Chapo Guzmán; en “Ch y la pizza”, a la Chapiza, como se conoce a los sicarios que forman parte del Cártel de Sinaloa; en “Iván y Vienen” alude al narcotraficante Iván Archivaldo y en “Lady Gaga” menciona una droga sintética que se comercializa a precios exorbitantes.

Hay una recreación de las narrativas de acuerdo a las vivencias de la gente. No es cierto que la gente que escucha un narcocorrido se va a volver narcotraficante, el asunto no es por ahí

José Manuel Valenzuela Arce, Investigador de EL COLEF

La controversia comenzó cuando el sociólogo chileno Alberto Mayol criticó en una columna que Peso Pluma elogiara “épicamente la vida del narco” . Además cuestionó que se permitiera su presentación en Viña del Mar. Esos comentarios desencadenaron una ola de reacciones, desde pronunciamientos de concejales de la Municipalidad de Viña del Mar hasta senadores del partido Unión Demócrata Independiente y el canal TVN.

En México, la postura de especialistas respecto a la prohibición de los corridos tumbados difiere, porque señalan que es importante ver estas expresiones desde los contextos de quienes escuchan esta música.

“En los conciertos, son 20, 30 mil personas, entre ésas habrá una fracción que sí está susceptible a la violencia. La gente los escucha porque ve por una parte la fantasía y por otra, porque sigue el fenómeno del crimen organizado, cuando éste disminuya van a ser corridos de nostalgia”, apuntó el pasado mes de junio a La Razón Juan Carlos Ramírez Pimienta, historiador de la San Diego State University, quien se ha dedicado al estudio de los corridos.

Estará, el artista, el que hace apología del narcotráfico... que habla sistemáticamente de armas y del uso de ellas, el reivindicador de los grandes nombres del narco histórico

Alberto Moya, Sociólogo chileno

Por su parte, José Manuel Valenzuela Arce, autor de Corridos tumbados, bélicos ya somos, bélicos morimos, dijo a La Razón el pasado mes de diciembre, que escuchar un narcorrido no vuelve a una persona narcotraficante.

“No es cierto que la gente que escucha un narcocorrido se va a volver narcotraficante, siempre he dicho que no es que prohibamos las canciones de Paquita y funcionen las relaciones de pareja, o si prohibimos a José Alfredo disminuya el consumo etílico, el asunto no es por ahí”, comentó.

Por su parte, Martín Urieta, presidente del consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México, manifestó el pasado lunes en la celebración del Día del Compositor: “No estoy de acuerdo que cancelen ningún género musical, porque nosotros representamos a Peso Pluma también, a todos los géneros”.