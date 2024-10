Violeta Isfel confiesa que sus padres la maltrataron brutalmente: 'deberían estar presos'

Violeta Isfel tiene completamente devastados a sus fans, pues la actriz confesó que fue víctima de abusos y maltratos por parte de sus padres, de quienes ya se encuentra muy distanciada, debido al trauma y dolor que le generaron durante años.

Así lo confesó Violeta Isfel en entrevista con el programa “De primera Mano”, específicamente para su sección “Entre Mujeres”, espacio en el que aseguró que sus progenitores deberían estar tras las rejas por las atrocidades que cometieron en contra de ella.

Durante la charla, Violeta Isfel no dio grandes detalles respecto a la manera en la que sus padres la maltrataban, pero sí dijo que actualmente está alejada de ellos, reconociendo que se siente muy bien al no convivir ni por error con sus progenitores.

“Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero creo que es momento de contarlo. La situación delicada por la cual tuve que soltar a mi familia biológica... ambos deberían estar presos, los dos… Sólo te puedo decir que las circunstancias fueron tan graves que deberían estar en la cárcel”, señaló Violeta Isfel.

La famosa añadió que antes su relación con sus papás no estaba rota y que incluso intentó que en terapia la ayudaran a sanar esas heridas. No obstante, todo cambió cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada si sus padres no tenían la intención de poner de su parte, por lo que decidió que lo mejor era cortar su relación con ellos.

“He recibido mucho hate por esa parte... No todo fue malo, hay un montón de cosas que mis padres me enseñaron y gracias a esas bases soy esta mujer que soy”, apuntó. Violeta Isfel confesó que incluso le compró una casa a sus padres, lo cual hizo que quisiera alejarse más de ellos.

"Yo de muchas maneras intenté agradecerles, nunca los dejé desamparados. Por ejemplo: antes de comprarme una casa se la compré a mi mamá. Siempre estuve en pro de ponerles terapia de decirles aquí tenemos algunos problemas familiares que sería bueno resolver y no, ellos se cerraron muchísimo", abundó.

Finalmente, Isfel recordó una charla que tuvo con su progenitora: “Mamá, te amo con todo mi corazón, y porque te amo, te suelto. O sea, si de verdad esto que podría privarte de tu libertad, a partir de este momento quieres seguir con esta línea discúlpame, mami, pero ya no tienes hija”.