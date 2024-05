VIDEO | Violeta Isfel habla del nacimiento de su hijo y su embarazó con 17 años, 'era súper sumisa'

Hace años, cuando Violeta Isfel saltó a la fama con la novela Atrévete a Soñar, pocos sabían que la mujer que daba vida a Antonella ya tenía un hijo, algo que en definitiva, sorprendió al público al descurbrir que la actriz había tenido a su pareja desde joven.

Violeta Isfel indicó, en entrevista con Yordi Rosado que a partir d elos problemas que tenía con sus papás, dejó la escuela por problemas de salud y abandonó su hogar con solo 17 años.

Violeta Isfel llega a vivir a la casa del padre de su hijo

En medio de los problemas, el padre de su hijo la llevó a vivir a Oaxaca. Ella explica, "al final yo seguía siendo una menor de edad, me agarro mis ovarios, espero a mi papá y le digo que me voy y me iba a ir a casa de mi galán. Me dijeron: ‘vete si quieres y regresas el lunes por tus cosas’. Ellos no se metieron porque amenacé con irme a Oaxaca”.

Fue entonces cuando Violeta se fue a vivir a la casa de su pareja, quien vivía con el resto de su familia. Sin embargo, la famosa sufrió malos trato sentre esas cuatro paredes e incluso, su ex pareja le quitaba la mayor parte del dinero que llegaba a recibir por una beca que tenía al asistir al CEA.

Así fue el embarazo de Violeta Isfel

Fue a los 17 años que Violeta Isfel se embarazó y su bien el embarazo fue planeado, la artista contó que su ex pareja no quería tener al niño: “Empiezo este proceso maravilloso, entre sus ped…, yo tenía que barrer, trapear sin importar si estaba embarazada, no había mucha chamba, pero estuve trabajando hasta los siete meses entre Casos de la vida real y otras cosas”, contó.

Asimismo, la artista relata que cuando dio a luz a su primer y único hijo, la luz de la clínica se fue al momento en que dio a luz a su bebé, justo después de que terminaran de coserla. Asimismo, explica que no había incubadora y recuerda, "lo pusieron en un foco pegado como pollito, y yo tratando de frotarlo y embelesada de darme cuenta que había dado vida".

Fue con el nacimiento de su hijo que Violeta Isfel encontró la fuerza dentro de ella misma para alzar la voz y no dejarse del padre de su hijo y la familia del mismo, pues asegura que "era súper sumisa". Poco después, la actriz salió de la casa del padre de Omar.