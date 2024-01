Vecina corre a Violeta Isfel de su casa por ser muy ruidosa en la intimidad: 'Soy un lobo'

La actriz de televisión y teatro, Violeta Isfel, confesó que tuvo que cambiarse de casa porque su vecina se molestaba por sus ruidos en la intimidad.

Violeta Isfel contó a los medios de comunicación que su vecina se molestaba cada que la escuchaba gemir, por lo que tenía una escoba a la mano para golpear el piso del departamento y que la actriz se callara.

“Por mis gemidos, a ella no le gustaban. Me tocaba con, yo creo que tenía un palo de escoba a un lado, porque apenas escuchaba y ella (hace ademán de golpear el piso). Cada quién y sus cosas, yo por eso me cambié, ahora ya vivimos en una casita, que tiene más gruesas las paredes”, contó la actriz entre risas.

Asimismo, Isfel fue cuestionada sobre si los ruidos que hacía eran muy exagerados, a lo que ella dijo que no sabía que ella podría considerarlos normales, pero quizá sus vecinas piensan que es un lobo.

“No sé depende de la inspiración, o sea, no te puedo decir qué nivel, porque yo siento que estoy bien y resulta que a lo mejor soy un lobo. Habría que preguntarle a la vecina”, dijo la aactriz en medio de risas.

Violeta Isfel y su momento más vergonzoso en Lagunilla mi barrio

Violeta Isfel actualmente se encuentra formando parte del elenco de la exitosa obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, puesta en escena en la que comparte créditos con Maribel Guardia y Ariel Miramontes, entre otros.

Hace unos meses la actriz se volvió viral porque en una de las escena que tiene con Ariel Miramontes “Albertano”, en la cama fue un poco intensa, y es que la actriz de “Atrévete a soñar” le sacó la peluca al actor en plena presentación, lo que generó risas y el video del momento se difundió por todo Internet, ya que para los protagonistas de la escena fue difícil superar las risas en plena obra.