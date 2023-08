Así vive Cazzu su última etapa del embarazo: 'El tejido es mi terapia'

La cantante Cazzu está en la última etapa de su embarazo y confiesa cómo vive este momento alejada de los escenarios y en su casa, junto a su pareja Christian Nodal.

La artista argentina ofreció una entrevista a la revista Rolling Stone en la cual señaló que cambió los escenarios por la tranquilidad de su casa y el micrófono por los ganchos para tejer, mientras espera que su bebé nazca.

“Estoy tratando de aprender a descansar un poquito. Me cuesta muchísimo, pero tengo que, por lo menos, estar haciendo algo con las manos para no enloquecerme en un segundo, así que el tejido forma parte de esa terapia”, comentó la cantante a la publicación.

La rapera aclaró que su embarazo no fue consciente del todo, pero tampoco lo considera como un “evento fortuito”. “Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme 100 por ciento. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”, dijo.

Cazzu en Rolling Stone Foto: Especial

Cazzu busca volver a los escenarios después de ser mamá

La artista confesó que una vez que se convierta en mamá quiere buscar el equilibrio para tener una vida en familia y al mismo tiempo retomar su carrera como cantante.

te puede interesar Critican a Cazzu por aparecer embarazada en Playboy

“Me importa mucho mantener el equilibrio de una forma un poco más responsable entre mi vida, mi familia y mi carrera. Creo que ese es mi siguiente reto, entender de qué forma voy a dedicarle tiempo a mi nueva familia. Obviamente seguiré con mi música, seguiré con la intensidad y con la pasión con la que siempre la hice, pero sí con un poco más de equilibrio entendiendo que la vida es ambas cosas”, mencionó.

Finalizó diciendo que quiere ser un ejemplo para su hijo y cuando el niño crezca se de cuenta que tiene una mamá que aportar a la música.

“Y ¿qué me preocupa? Me preocupan muchas cosas, soy una persona preocupada [risas], pero sobre todo ser una buena mamá. Que mi bebé sepa que su mamá no era la ‘Jefa del Trap’ porque estaba re loca, sino porque tenía un montón de cosas para decir y para aportarle a las mujeres, a la música, al mundo y así seguir haciendo. Se vienen proyectos bastante bonitos e importantes, un poco diferentes de la música y creo que también va a estar bueno, van a ser grandes aportes”, concluyó.