Vive Latino 2022: Así se vive el segundo día del festival en el Foro Sol (FOTOS)

Las primeras horas de la segunda jornada del Festival Vive Latino 2022 ha estado marcada por propuestas que van desde el reggae, el rock, la cumbia y música más experimental. Desde temprana hora, igual que ayer, ya un nutrido número de asistentes se encontraban en el Foro Sol para disfrutar del encuentro musical.

Rompe Son Pera, banda originaria del Estado de México, tuvo un exitoso debut en el Vive Latino 2022. La agrupación inauguró el escenario principal del segundo día del festival al ritmo de rock y cumbia.

Los de Naucalpan rindieron tributo a Alberto Pedraza y Celso Piña, dos de los íconos de la cumbia nacional. También interpretaron temas de Mi Banda el Mexicano y El Síndrome del Punk.

#AHORA | Este es el ambiente en el último día del #ViveLatino 2022 🎵



📷: Álvaro Paulin

La agrupación aseguró que es la primera vez que una marimba se presenta en el Vive Latino 2022 e hizo hincapié en que no debe perderse el folclore mexicano.

El público calentó motores sacándole brillo al piso del escenario Indio, a pesar del intenso sol, y Rompe San Pera logró mantener a tope los ánimos durante su presentación. Así, comenzó la intensa jornada de música que está por vivirse en el último día del Vive Latino 2022.

Más tarde, pero en el Escenario Claro Música, la cantante Bruses también hizo su debut en este encuentro musical. De ganar fama en TikTok la artista ha logrado crecer al grado de pisar este importante festival.

Representando a la nueva generación de jóvenes mujeres artistas cantó temas como “Dueles tan bien” y tuvo como invitadas a Elsa y El Mar.

#Bruses salta de ser una estrella de #TikTok a romperla en su debut en el Vive Latino 2022 🤘🤘



📷: Álvaro Paulin

Al final de su show dejó un importante mensaje: “Recuerden que somos la resistencia y la revolución, somos amor y no somos violencia, no somos sangre, todos jugamos para el mismo equipo”, expresó

Mientras tanto, en el escenario principal, Dread Mar I llevó su reggae con canciones como “Sálvame” y “Árbol sin hojas”.

El reggae de Dread Mar I en el escenario principal del Vive Latino 2022.



📷: Álvaro Paulin

El compositor, músico y productor argentino Gustavo Santaolalla puso a rockera en la Carpa VL del Vive Latino con temas como “A solas” y “Quiero llegar”.

El compositor argentino, Gustavo Santaolalla, en el Vive Latino 2022 Foto: Álvaro Paulin

Después de dos años de espera, la banda española Love of Lesbian se apoderó del Escena Indio, donde interpretó éxitos como "Sesenta Memorias perdidas", "1999", "John Boy", "Cuando no me ves" y "Allí donde solíamos gritar”.