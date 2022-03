Vive Latino 2022: Así se vivió el regreso del festival (FOTOS y VIDEOS)

El Festival Vive Latino regresó recargado de energía este sábado. Después de un año de ausencia por la pandemia de COVID-19, el público volvió dispuesto a rockear, desde temprana hora, a diferencia de otras ediciones, un nutrido número de personas se dio cita en el Foro Sol para disfrutar de la música, el reencuentro, el baile y de sus bandas favoritas.

¡La noche nos está preparando para todo lo que se viene en #VL22! 🎇🔊 pic.twitter.com/6BYZEfdwHW — Vive Latino (@vivelatino) March 20, 2022

Directamente de Nezahualcóyotl, la agrupación Los Cogelones "inició el ritual rockero", casi a las 15:00 horas, en el escenario principal del Vive Latino con éxitos de su repertorio.

The Marías en el escenario Carpa VL del Vive Latino 2022 . Foto: Álvaro Paulin

Para la agrupación, que conjuga el rock con la música prehispánica, fue "encender la llama de fuego" que a lo largo del día y noche espera que siga creciendo para llegar a su clímax con el cierre del festival, a cargo de la Maldita Vecindad, dijeron Los Cogelones en conferencia de prensa luego de su presentación.

En esta ocasión, bajo el lema, "Revive", el encuentro musical, demuestra que sigue teniendo a fieles asistentes y también a jóvenes que por primera vez se aventuran a conocer el Vive Latino. Han acudido desde menores con sus padres, hasta adolescentes, jóvenes, "chavorrucos" (que son mayoría) y de más edad.

Imágenes del Vive Latino 2022 Video: Adriana Góchez

Hasta ahora se han apoderado de los escenarios del Vive Latino agrupaciones como, Los Blenders, La Lupita, Grandson y Ágora.

En el escenario principal el público fue testigo de la épica Batalla de Campeones llena de rimas a cargo de Marithea, Skone Aczino, Cacha, Rapder, Ghetto, Lobo, Serko Fu, Skone y Dj Soniko, por mencionar algunos.

Parte del show de Los Auténticos Decadentes en el escenario principal del Vive Latino . Foto: Álvaro Paulin

Como no solamente hay rock, en el escenario Momentos Indio, Gustavo Cordero, líder de la banda Bersuit Vergarabat, sorprendió con una versión de rock y cumbia con su éxito "Yo tomo", que puso a bailar y cantar a los asistentes, poco antes de las 18:00 horas.

Media hora después, pero en el escenario principal subió Camilo Séptimo. Inició con el tema "Eres", que el público entonó a todo pulmón.

Camilo Séptimo comienza su participación a las 18:30 en el Vive Latino 2022 con la canción "Eres" Foto: Álvaro Paulin

Entre las agrupaciones más esperadas de esta primera jornada del Vive Latino están la Maldita Vecindad y Limp Bizkit.

Así fue la presentación de La Gusana Ciega en el escenario Claro Música . Foto: Álvaro Paulin

Violencia contra periodistas en México resuena en concierto de Vetusta Morla

La violencia contra periodistas en México resonó la noche de este sábado durante la presentación de la banda de indie rock española Vetusta Morla.

Fue antes de cantar "Palabra es lo único que tengo" cuando Pucho, vocalista de la agrupación, se refirió a la censura en diversos niveles, desde quienes hacen comedia hasta periodistas.

"No sé cómo están de censura, creo aquí es más al periodismo, está canción es para recordar que palabra es lo único que tenemos", dijo el líder de la banda.

Los asesinatos contra periodistas en México han tenido eco en el extranjero, ya que en lo que va del año han matado a ocho profesionistas.

Vetusta Morla canta "Sálvese quien pueda" en el Escena Indio.

Vetusta Morla llenó de nostalgia el escenario Escena Indio con éxitos como "Copenhague" y "La vieja escuela".

La banda celebró que a dos años de la pandemia de COVID-19, sus fans pudieran disfrutar de un festival de música.

"Aprovechar que estamos sin mascarillas y distancia social", expresó Pucho, vocalista de Vetusta Morla, a mitad de la canción "23 de junio".

La presentación también incluyó los temas "Finisterre" y "Sálvese quien pueda".

Los Auténticos Decadentes celebran 35 años con rock, ska y temas de Bronco

Los Auténticos Decadentes celebraron su 35 aniversario en el escenario principal del Vive Latino, con rock, ska, slams y hasta versiones de temas de Bronco y Los Tigres del Norte.

El festejo comenzó con "Somos", que sus fans cantaron a todo pulmón con las manos arriba.

La emoción aumentó con el éxito "Cómo me voy a olvidar", que resonó con fuerza en el show, para dar paso al primer slam de sus presentación con "Pendeviejo" y "Los piratas".

Parte del show de Los Auténticos Decadentes en el escenario principal del Vive Latino Foto: Álvaro Paulin

Posteriormente, vocalista de Los Auténticos Decadentes, Jorge Serrano, recordó que su primera presentación en México todavía eran pocos los fans que los seguían.

Éramos pocos y ahora somos muchos más, gracias México por tanto cariño, los extrañamos Jorge Serrano

Después, uno de los momentos más emotivos fue con el tema "Yo no soy tu prisionero", que el público cantó a todo pulmón mientras comenzaba a lloviznar.

La llovizna no cesó con la canción "Amor", pero como si fuera parte del show, dejó de caer justo en el momento en que Los Auténticos Decadentes rindieron homenaje a Bronco con una versión de ska del éxito "Oro".

Parte del show de Los Auténticos Decadentes en el escenario principal del Vive Latino Foto: Álvaro Paulin

El ambiente siguió en el mismo tono, pero ahora con una canción de la banda argentina, "Besándote", que el público entonó al unisono.

La agrupación demostró su amor por México con la canción "Distrito Federal" , que dio paso a "El oragután", que sus fans bailaron, mientras a algunos les caía cerveza que otros asistentes aventaban.

Parte del show de Los Auténticos Decadentes en el escenario principal del Vive LatinoFoto: Álvaro Paulin

Después esa energía se condensó en un momento romántico con "Un osito de peluche de Taiwán".

Posteriormente, también hicieron un tributo a Los Tigres del Norte con "Golpes en el corazón".

Dejaron la canción para "adoloridos" para incitar a un slam con "Skabio", a cuyo tema le siguió "Gente que no".

Las luces de los celulares se prendieron con "Loco", casi en la recta final de este 35 aniversario de Los Auténticos Decadentes.

Limp Bizkit ofrece una "maciza" dosis de metal en el Vive Latino y baila hasta "La Chona"

Limp Bizkit, una de las bandas estelares del Vive Latino 2022, se apoderó del escenario principal a las 22:05 horas, para ofrecer un show macizo cargado de nu metal y rap metal, pero también de diversión con temas como "La Chona" y "El mariachi loco".

En el escenario se proyectó en una de las pantallas la portada de su más reciente disco Still sucks. Fred Durst, líder de la banda saludó a sus fans con el grito: "Viva México cabrones", en español.

La agrupación estadounidense puso a mover las melenas y las manos con temas como "Nookie" y "My way".

Fred Durst, líder de Limp Bizkit, invita a fan a cantar en el escenario el tema "Boiler", en el Vive Latino. Video: Adriana Góchez

El piso de los alrededores del escenario comenzó a vibrar con este espectáculo en el que la Limp Bizkit se dió licencia hasta de bailar temas como "Chúntaros Style", de El Gran Silencio; "Kulikitaka", de Toño Rosario; "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana, y "El mariachi loco".

La agrupación tampoco dejó de "suministrar" una alta dosis de metal. El contacto con el público fue tanto que en un momento de su espectáculo, Durst invitó a un fan a subir al escenario.

Limp Bizkit en el Vive latino Video: Adriana Góchez

El afortunado seguidor, Miguel, subió a la tarima emocionado: gritaba con euforia, abrazaba al vocalista de Limp Bizkit y seguía sin poderlo creer.

Con la agrupación, el fan cantó uno de los grandes exitos "Rollin'", que enseguida prendió el escenario del Vive Latino. Al finalizar este tema, Miguel regresó con el resto del público.

Durante el concierto los seguidores disfrutaron de algunos solos de guitarra de Wes Borland.

Limp Bizkit también puso a bailar "El mariachi loco" Video: Adriana Góchez

Tras una hora de un poderoso show, Limp Bizkit se despidió con broche de oro. Sonó "Take a Look Around", que formó parte de la banda sonora de la película Misión: Imposible II.

De esta manera, la banda hizo regresar a sus fans a la época de secundaria en la sonaban estos temas.

¡Esto no se acaba hasta que se acaba! 🎉💥#VL22 pic.twitter.com/22hicwic3m — Vive Latino (@vivelatino) March 20, 2022

LRL