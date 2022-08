Las vocales, una película que muestra las distintas caras de la maternidad

La actriz Gabriela de la Garza celebra que cada vez más haya proyectos fílmicos liderados por mujeres, pues se reflejan historias desde una perspectiva femenina. Tal es el caso de Las vocales, cinta que en tono de comedia muestra las distintas caras de la maternidad y reflexiona acerca de temas como el clasismo, la exigencia que llegan a tener las mujeres y las diferentes familias que actualmente existen.

El filme, que se estrena hoy en la pantalla de ViX+, es protagonizado por seis mujeres, bajo la dirección de Silvia Tort. Sigue la historia de una mamá soltera llamada Claudia (Ana González Bello), quien logra ingresar a su hijo a una escuela privada, pero al no encajar con el modelo de “madre perfecta” es segregada por el resto del grupo. Mientras Roberta (Gabriela de la Garza), la vocal principal del colegio, es una mujer perfeccionista y cuadrada; Claudia es despreocupada por las apariencias y honesta.

“Me gusta mucho la película, porque si bien es una comedia que me resultó muy divertida, no nada más verla sino hacerla, tiene varios mensajes detrás. Roberta es una mujer con una personalidad que resulta en este momento de la vida tan ridícula, por su clasismo, su falta de empatía, su inconciencia de cómo funcionan las dinámicas familiares, que cree que su mundo es el único y absoluto que debe existir. Pone en evidencia lo que debemos cambiar, lo que ya no debemos seguir perpetuando”, apuntó en entrevista con La Razón vía Zoom.

Por su parte, González Bello aplaudió que en la cinta se muestren distintas maneras de ser madre. “Me agrada que sean las mamás las protagonistas y no nada más las veamos como una figura que pasa o que es como unidimensional. Vemos en la película a mujeres viviendo la vida de mamá desde sus trincheras, desde sus perspectivas, me parece muy padre poder contar estas historias y ver diversidad y diferentes personajes en pantalla”, resaltó.

Estamos tomando los lugares que nos corresponden.

Se cuenta la historia desde otro punto de vista, tiene un sello femenino y hace falta tener esas historias

Gabriela de la Garza, Actriz

La actriz compartió que le gustan los personajes que van de extremo a extremo como Claudia, quien comienza siendo una mujer honesta, pero en algún momento, para encajar con el resto de las mamás de la escuela privada busca convertirse en la mamá perfecta que representa Roberta.

Para dar vida a Roberta, Gabriela de la Garza compartió que se basó en experiencias de la vida diaria, incluso de ella misma como mamá, pues confesó, terminó saliéndose del grupo de WhatsApp de la escuela.

“Terminé como el personaje de Claudia, me salí de los chats, siento que le quitas responsabilidades a los niños, de hacerse cargo de sus tareas, antes no existían esos chats, muy al contrario de lo que muchas mamás o papás me dicen cómo puedes, yo digo sí se puede. De repente ya estamos dando por hecho que la vida es por un solo camino, pero hay varios; es necesario ver que esta necesidad de encajar o pertenecer nos termina asfixiando”, comentó.

Señaló que a partir de su experiencia como mamá se ha ido cuestionando las exigencias que llegan a tener las mujeres en lo personal y profesional, por eso le parece acertado que en la película Las vocales también se exponga esta situación.

“Soy mamá, he pasado por ahí, esta exigencia que tenemos las mujeres de ser las mejores en todo, la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor representante en la escuela, estar trabajando fuera, pero llevar tu casa en orden, es lo que nos han enseñado y es una exigencia que termina por tronarnos, creo que es momento de reconocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones, que en la imperfección está la perfección”, indicó.

Puntualizó que en el caso de Roberta, es una mujer que sólo ha conocido una manera de ser y va descubriendo que puede lograr salir adelante sin los aspectos que le dijeron que debía tener.

“Está enfrentando su vida sola, para ella es dificilísimo, porque no tiene las herramientas para hacerlo, ha sido educada de cierta manera en que le han enseñado que debes tener a un marido para ser exitosa, tener tu casa y ciertos elementos para sentirte completa, valiosa, y cuando esto no lo tiene, le mueve el piso; tendrá que reconstruirse, saber que puede hacerlo sin necesidad de esto que le han enseñado que debe de tener o debe de ser, pobrecita, me da pena Roberta”, finalizó.