¡Lo volvió a hacer! Fans acusan a Sergio Mayer de tocar a Wendy Guevara en zona prohibida

Otra vez Sergio Mayer fue acusado de tocar indebidamente a otro de sus compañeros de La casa de los famosos México y se trata de Wendy Guevara.

Luego de la polémica que se desató en redes sociales en la que se acusó a Sergio Mayer de abusar a Nicola Porcella por haberle untado crema en la retaguardia y haberle dado de nalgadas, mientras el peruano pedía que ya no le hicieran nada, ahora los fans del programa vuelven a acusar al exSolo para Mujeres de tocar indebidamente, pero a Wendy Guevara.

Fans explotan contra Sergio Mayer por tocar a Wendy Guevara

Todo sucedió durante una dinámica en la que los integrantes de La casa de los famosos México se vistieron de estudiantes y fingieron que estaban en la escuelita.

Los habitantes del programa después hicieron otra dinámica en la que jugaron a las sillas, en la que tenían que caminar alrededor de los asientos y que quedara parado perdía.

Sergio Mayer y Wendy Guevara en el juego de las sillas Foto: Especial

Wendy Guevara se disputó una silla con Nicola Porcella, pero ella perdió, así que terminó en las piernas del deportista peruano.

Sergio Mayer quedó a un lado de Nicola y como Wendy no tenía lugar aprovechó para hacerle una “broma”. En el video que circula en redes sociales se observa que Mayer le toca las piernas y hasta le toma la retaguardia a la influencer.

La creadora de contenido se queda en el suelo tirada y cuando se levanta le dice a Sergio Mayer: “¿Por qué me metiste el…?”, y ahí se corta el diálogo, pues se enfoca otra parte de la casa, según los videos que circulan en redes sociales.

“Ya van dos… primero Nicola y ahora Wendy… ya decía yo que el señor ese Mayer no daba confianza…”, “Ya no apoyaré a nadie más, solo a Nicola. Esas actitudes no merecen ningún voto”, “El y poncho siempre le andan metiendo mano a Wendy, desde un principio nunca la han respetado”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.