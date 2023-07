Fans acusan a Sergio Mayer de haber abusado de Nicola Porcella ¿pues qué le hizo? (VIDEO)

Sergio Mayer está sumido en la polémica y el escándalo pues fans están exigiendo que sea expulsado de “La casa de los famoso México” pues lo acusaron de haber abusado sexualmente de Nicola Porcella.

Todo ocurrió cuando los integrantes del team infierno estaban en su cuarto, lugar en el que Sergio Mayer sometió a Nicola Porcella en contra de su voluntad… cosa que no hizo solo, pues fue ayudado por Wendy Guevara.

Sergio Mayer en La casa de los famosos México Foto: Televisa

Y es que Wendy ayudó a Sergio Mayer a tirar a Nicola de su cama al piso, lugar en el que lo sujetaron para que no se moviera. Ahí le bajaron la ropa interior y comenzaron a darle de nalgadas. Esto lo aprovechó Sergio Mayer para destapar una pomada y untársela en la retaguardia al ex futbolista, quien no dejaba de gritar que no lo hiciera y que no lo tocara.

“No, no, no… ya, ya, ya no juego”, gritaba Nicola Porcella ante las acciones de sus compañeros de “La casa de los famosos”.

Tras presenciar todo esto, con una mascarilla en la cara, Poncho de Nigris le dijo al famoso ex diputado: “No mam****, Sergio, ¿por qué hiciste eso? ¿la crema esa qué era?”, cuestionó mientras Nicola se levantaba del suelo cubriéndose sus partes para que no fueran captadas por las cámaras.

Sergio Mayer lo tomo como una gracia y dijo: “Fue Wendy que se vino cuando lo vio”.

Nicola Porcella Foto: Especial

Por si fuera poco, Mayer le soltó estas palabras a Porcella mientras agarraba un cepillo de dientes: “Te salvaste porque esto iba directo a ti”. Tras esta situación, el actor fue llamado al confesionario.

Los fans de “La casa de los famosos México” condenaron esta situación por lo que se han manifestado en redes para que Sergio Mayer sea expulsado del programa:

“Sergio Mayer Tiene hijas adolescentes que pueden ver el comportamiento de su papá en el reality”, “La gente que ver gracioso esto y normalizando lo que acaba de hacer Sergio Mayer a Nicola”, “Acabo de ver todo lo que pasó, no lo puedo creer, incluso no pude terminar de ver el video de lo fuerte e incómodo que es”, “Eso que hizo Sergio se llama abuso sexual y Wendy lo ayudó”, señalaron.