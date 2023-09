Welcome al norte, un road trip que rompe prejuicios

Un road trip que rompe los prejuicios y muestra la riqueza del país, desde Yucatán hasta Baja California, es lo que presenta Welcome al norte, una cinta que a partir de la comedia refleja los contrastes de cada lugar y de quienes los habitan demostrando que hay más aspectos positivos, si se dejan atrás las ideas preconcebidas.

La película, que llega a los cines de México mañana, sigue la historia de Polito Canché (Silverio Palacios), gerente de una sucursal de mensajería y paquetería en Izamal, Yucatán, quien busca que lo asciendan para mudarse a Cancún con su esposa e hijo; sin embargo, en su empeño por lograr ese objetivo lo terminan castigando y lo envían a Tijuana, que considera una “tierra de delincuentes y pandilleros”.

“Esta historia familiar en Tijuana quita velos sobre la leyenda negra de la ciudad, es mostrar que convergen muchísimas cosas ahí culturalmente que hacen que sea un lugar muy especial”, señaló en entrevista con La Razón Héctor Jiménez, quien da vida a Zarigüeya, Zariboy, un cholo con polio.

En el camino, la idea de Polito sobre esa metrópoli se va modificando gracias a las personas que se va encontrando en el camino.

“Nos ha pasado, sobre todo a quienes somos de provincia, yo que salí a los 16 años de Morelia hacia la gran Ciudad de México, fue igual, todos me metían miedo, me decían: ‘Cuidado con los chilangos, son bien pasados’; tienes que vivirlo, adaptarte al lugar en el que estás, principalmente encontrar personas buenas que te puedan abrazar y mostrar las bellezas que hay en ese lugar”, comentó Ricardo Abarca.

Agregó que es justo lo que le ocurre a Polito, quien se topa con un grupo de personas que son a todo dar, a primera vista parece que el Spooky es malote, todo cholo, tatuado y puede asustarlo, como viene con esos prejuicios se le deja ir con el vochito, pero se da cuenta que es todo un pan”.

Para los propios actores, el filme fue la oportunidad de conocer más sobre Tijuana y la diversidad de culturas que se encuentran ahí, como le ocurrió a Isabel Burr, quien da vida a Caro, una mujer que radica en aquella ciudad.

“La diseñadora de vestuario me dio el rol donde vivía ella, por su secundaria, su casa, la escuchaba mucho hablar. Fue meternos mucho en esta cultura de los cholos, fue bastante investigación atrás, la mayoría del crew era de Tijuana, teníamos acceso a muchas preguntas, fue muy bonito todo ese trabajo detrás”, dijo en entrevista.

Burr señaló que si bien en el filme dirigido por Gustavo Loza se enfocan en retratar lo positivo, también se muestran algunos aspectos como la migración, la situación de las personas que no pueden cruzar la frontera.

“Sale retratada la gente que no pudo cruzar la frontera, hay blanco y negro, se pinta la realidad como es, a pesar de ser comedia; se habla de la Tijuana que existe, pero nos enfocamos en lo que nos puede ofrecer”, externó la también actriz de La casa de las flores.

Celebró que en esta ocasión haya podido meterse de lleno a la comedia, pues generalmente ha interpretado papeles dramáticos.

“Siempre me ponen a llorar, son pocas las comedias que he hecho, decía me da mucho miedo, porque la comedia es el género más difícil, entre más la fuerces menos risa da; pero es estar suelto, relajado”, indicó.

Welcome al norte también es una oportunidad para conocer nuestro país a través de la pantalla. “Estamos muy contentos de ver lo bonito, lo colorido, lo divertido que es México y lo diferente de los colores de cada estado, es una de las cosas que el público va a disfrutar mucho, ver este contraste de formas de hablar, de comidas, no se perciben los olores, pero te los imaginas; somos un país muy diverso y rico”, dijo Héctor Jiménez.



Algunas palabras que escucharás en la película serán:

What ‘ s up-Saludo informal, similar al “¡qué onda!”

Chilo / shilo-Quiere decir chido, bonito o agradable

Curado-Cuando alguien o algo es gracioso.

Lonchar-Significa almorzar.

Maa / Mare -Expresa altos grados de sorpresa o agrado.

