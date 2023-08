Wendy Guevara afirma que los fans de Paola Suárez fueron quienes le tumbaron Instagram 'por olvidarla'

Hace unos días se generó un escándalo pues le habían tumbado su cuenta de Instagram a Wendy Guevara y todo mundo le echó la culpa a su presunto novio Marlon Colmenarez, pero la futura actriz ya salió a aclarar las cosas y reveló que no fue su tóxico, sino que Paola Suárez de Las Perdidas quien estuvo involucrada en el ataque cibernético.

Y es que Wendy Guevara afirmó que perdió su cuenta de Instagram porque los fans de Paola Suárez le pusieron a atacar su red social debido a que supuestamente ya se olvidó de ella ahora que ya es una famosa de talla nacional.

Wendy Guevara Foto: Especial

Y esto pasó porque se afirmó que Wendy Guevara no le mandó a tiempo la dirección a Paola Suárez de la dirección para la fiesta de Galilea Montijo, perdiéndose la celebración de “La casa de los famosos México”.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Wendy señaló que fueron los fans de Paola quienes le tumbaron su Instagram:

“Siempre tiene que haber fans de todo tipo yo creo, pero existen unos que quieren manejar tu vida y quieren manejarla como decirte con quién te juntes o con quién no. Yo creo que cuando eres fan de alguna persona, artista, influencer o lo que sea el mejor acto de amor es dejarlo ser feliz”, sentenció.

Ante tales declaraciones, Paola Suárez salió a defender a Wendy y dijo que ella no tuvo la culpa de nada y le pidió a la gente dejar de andar de inventada.

Paola Suárez Foto: Instagram

“Ellas no tuvieron la culpa de nada, mamo**. No hagan una tormenta en un vaso de agua, Wendy no tuvo nada qué ver, no sabía ni dónde era”, señaló.

Asimismo, Wendy agregó en sus historias: “Dicen tantas cosas, ese día yo grabé hasta la una de la madrugada y Paola todavía estaba en el hotel. Quiero decirles que cuando salí yo no sabía nada y no era mi fiesta, yo no la organicé y me echaron la culpa a mí”.