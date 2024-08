Wendy Guevara arremete contra Sian Chiong al ser insultada por el actor: 'No tienes chiste' | VIDEO

El habitante de La Casa de los Famosos Mexico 2, Sian Chiong, hizo un comentario recientemente con respecto a Wendy Guevara, en el que le aseguró a Ricardo Peralta que el youtuber sí tiene cultura, al contrario de la influencer transexual.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, comentó Sian Chiong a Ricardo Peralta. El cometario no tardó en viralizarse en redes sociales, pues el público destacó que el influencer terminó por ofender al Wendy Guevara, al señalar que la mujer no tiene los mismos estudios que 'Torpecillo'.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 acusaron al joven por estar buscando la manera de agradar más a Ricardo Peralta, pues al parecer, en ese momento él lo creía como el más fuerte de la competencia, por lo que no había dudado en adularlo.

Wendy Guevara reacciona a los comentarios de Sian Chiong en su contra

Lo que dijo Sian Chiong con respecto a Wendy Guevara llegó a oídos de la inflencer, quien mencionó en un directo que generalmente le pide a sus seguidores que no entren en polémica.

“Este muchacho cubano que yo no conocía, pero que un día nos lo encontramos allá en un antro gay de Cuba. Yo nunca lo había dicho porque, qué tiene, todos pueden ir a antros gay. Yo no voy a decir cómo ni qué estaba haciendo, ni nada. Uno no puede sacar del closet a las personas", aseguró Wendy sobre Sian.

Sobre lo que dijo el cubano de la 'poca cultura' de Wendy, la integrante de Las Perdidas, señaló que muchas personas en México nacen en zonas de bajos recursos con pocas oportunidades para la educación y la cultura.

"Deberías de informarte a dónde vas a ir a vivir", señaló la famosa, quien agregó que en su mayoría, quienes ven la televisión, son personas "que no tienen estudios", por lo que no debería de ofenderlas.

“Deberían de checar eso antes de abrir el hocico y decir ese tipo de cosas. Por esas personas tú tragas, papacito. Tú tragas aquí en nuestro país. Es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos", finalizó Wendy Guevara sobre Sian Chiong.