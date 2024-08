Mario Bezares y Sian Chiong casi llegan a los golpes en acalorada pelea: 'No seas tonto' |VIDEO

Este martes en la madrugada, los habitantes en La Casa de los Famosos México 2 tuvieron un fuerte enfrentamiento entre ellos, en el que nadie se contuvo para lanzarse en contra del otro. El momento dejó sorprendido y algo disgustado al público.

Una de las peleas más fuertes que tuvo La Casa de los Famosos México 2 recientemente fue la discusión de Mario Bezares con Sian Chiong, con quien en un punto parecía que llegarían a los golpes, ya que ambos tuvieron que ser separados por otros habitantes del reality cuando sus palabras se volvieron gritos.

Usuarios en redes sociales colocan a Mario Bezares como el ganador de la discusión, pues Sian Chiong se ha convertido en un personaje no muy querido en el reality por decidir jugar con el cuarto Tierra sin ser frontal con el cuarto Mar.

La pelea de Sian Chiong con Mario Bezares

Todo comenzó cuando Gala Montes Mario Bezares, Brigitte Bozzo, Karime Pindter y Arath de la Torre, decidieron sacar el colchón de Sian para que mejor se mudara a tierra, después de enterarse que el joven había elegido a dicho cuarto sin avisarles por consideración.

La situación ofendió bastante a Sian, pero quien realmente comenzó todo el conflicto fue Ricardo Peralta, quién se lanzó en contra de Brigitte Bozzo y Gala Montes rápidamente. Pronto todos los habitantes se hicieron de palabras, incluyendo a Sian contra Mario.

Esto porque Mario señalaba que Sian no había sido derecho con sus intenciones en el juego y aseguraba que había tratado de usarlos al no salirse por completo del cuarto, mientras que Sian defendía que no le parecía que sacaran su colchón del cuarto y que él no creyó necesario decirles textualmente que no entraría a la alianza.

Mario y Sian casi llegan a los golpes

Todo escaló cuando en la discusión, Sian acusó a Mario de no hacer nada y aseguró que era muy cortés con el conductor de Acábatelo. Esto porque a Chiong le ofendió que Bezares lo llamara 'Cenicienta'. Cabe mencionar que esto sucedió, de acuerdo con Mario, porque escuchó a Sian asegurar que él hacía toda la limpieza y demás en la casa y que nadie lo ayudaba.

"Mario, eres un huev*n y no haces nada", le dice, ante lo que Mario reacciona "¿tu crees? Te voy a dar una bitácora para que sepas lo que hago". Por algún motivo, Sian interpretó las palabras como una invitación a pelearse a los puños, aunque Agus Fernández y Adrián Marcelo se interpusieron para evitarlo.

"No seas tonto, ¿Crees que te voy a tocar, cabr**? Nada más andas de p**che barbero con todo el mundo wey", le gritó Mario Bezares a Sian Chiong mientras Adrián Marcelo lo contenía, "me dices hue*** a mi pende**", sentenció. La pelea en La Casa de los Famosos México 2 terminó en ese momento.