Adrián Marcelo amenaza a Gala Montes tras intensa pelea con ella: 'Te falta mamá' | VIDEO

En la madrugada de este martes, La Casa de los Famosos México 2 estalló en una serie de insultos y agresiones entre los habitantes de reality, donde Adrián Marcelo tuvo una intensa pelea con Gala Montes, la cual pudo haber llegado a los golpes.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México 2 acusan a Adrián Marcelo por haber ejercido violencia verbal en contra de Gala Montes. así como por haber desacreditado el diagnóstico psicológico que ha recibido en el pasado la actriz, para asegurar que ella pagó para que dijeran que estaba deprimida.

Incluso, el famoso aseguró que no tenía miedo en irse preso para "defender a Gomita de Gala", con lo que insinuó que estaba dispuesto a cometer un delito en contra de la actriz de 23 años si llegaba a darse la oportunidad.

Qué horror Adrián Marcelo diciéndole eso a Gala, literalmente Nicola entró con Depresión diagnosticada al juego y llegó lejos y se ganó a todo México, neta que hay que sacarlo YA no lo soporto. pic.twitter.com/aFvKSbqmc5 — Picazo ⚡️ (@VPicazo95) August 6, 2024

Todo esto ha generado fuertes reacciones por parte del público. Por un lado, desaprueban que el famoso haya criticado a las personas con depresión y por el otro lo señalan por haber amenazado a una mujer y resurgieron las otras declaraciones que ha hecho el famoso a costa de la integridad emocional de sus compañeras

Gala Montes y Adrián Marcelo se enfrentan

El pleito en el reality comenzó cuando Ricardo Peralta acusó a los integrantes del cuarto tierra por haber sacado el colchón de Sian Chiong de la habitación mar. Fue entonces cuando poco a poco subió el tono de los enfrentamientos y varios de los habitantes comenzaron a lanzarse en contra de otros.

Fue entonces cuando Gala Montes fue abordada por Adrián Marcelo y Adrián le dijo a la actriz que lo golpeara, ante lo que ella dijo que no lo haría, pues tiene un contrato en el reality que le impide ejercer violencia física, al igual que el influencer.

"Estás mal tú, te falta mamá", aseguró Marcelo para provocarla, ante lo que ella dijo que no le afectaría. Entonces, el creador de contenido comenzó a hablar del diagnóstico psicológico de Gala, al asegurar que no está deprimida y que de estarlo, no entiende porqué entró en la casa.

"Tú no estás deprimida, eres una gran actriz"; aseguró él, "ha de haber sido un charlatán el que te diagnosticó [...] ¿Entraste a un juego deprimida con diagnostico? ¿ Entraste a esta casa? No son hue***, estás dormida todo el día, hue*** sería que lo jugaras", sentenció el influencer.

Además, aseguró que ella "no puede ni con ella misma" y la tachó de ser "cachonda" y haber elegido por ello salvar a Agus Fernández en lugar de a su amiga Briggitte Bozzo en la primera semana. Además, le dijo que debería estar en una clínica.

Adrián Marcelo lanza amenaza contra Gala Montes

"Te vuelve a hacer algo así y a mi me llevan detenido", aseguró Adrián Marcelo más tarde, en el cuarto Tierra, mientras Gomita aseguraba que se había sentido agredida por Gala Montes recientemente, ya que asegura que "desde el día del juego, así se le puso".

Usuarios en redes sociales han mostrado su desacuerdo por lo que le dijo Adrián Marcelo a Gala Montes y el hecho de que lanzó una amenaza en su contra dentro de La Casa de los Famosos México 2, por lo que piden su salida del reality por ejercer violencia verbal en contra de la reconocida actriz.