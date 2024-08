Shanik Berman  asegura que Mario Bezares fue el culpable de la muerte de Paco Stanley | VIDEO

Este domingo, Shanik Berman salió de La Casa de los Famosos México 2, algo que sorprendió a la misma periodista de espectáculos, quien aprovechó su última conexión con los habitantes del reality para lanzarle un duro mensaje a Mario Bezares.

Shanik Berman se fue con todo sobre Mario Bezares tras salir de La Casa de los Famosos México 2, un momento que muchos aseguraron, reafirmó el motivo por el que la celebridad quedó fuera del programa después de haber sido una de las favoritas de la audiencia.

Shanik Berman arremete contra Mario Bezares

La periodista apareció en el foro del programa y aprovechó una última comunicación de su parte con el interior del programa para dedicar algunas palabras a sus 'aliados' y otras tantas a sus 'enemigos'.

Después de llorar y ser consolada por Galilea Montijo, Shanik habló con los 13 habitantes restantes en el reality y advirtió a Adrián Marcelo y a Mariana Echeverría que el cuarto Mar iba por ellos. Sin embargo, el momento que sorprendió fue cuando se dirigió a Mario Bezares.

"Al que no voy a extrañar es a Mario (Bezares), eres un hipócrita y te odio", sentenció la comunicadora, quien agregó, "el que se duerme todo el día eres tu wey, no sé porqué lo quieres tanto, Adrián Marcelo". Además, señaló que no deseaba escuchar nada del reconocido comediante.

Shanik Berman criticó abiertamente a Mario Bezares y al resto del cuarto Mar, al criticar que los habitantes de dicha habitación eran flojos y no hacían las tareas del cuarto.

Posteriormente, Shanik habló sobre el resto de los habitantes del programa de realidad y señaló que para ella, los ganadores podrían ser los integrantes del cuarto Tierra, a quienes les tiene mucho cariño, al menos hasta ahora que no sabe sobre lo que han hablado de ella.

Sin embargo, lo más shockeante fue la reciente declaración de Shanik contra Mario, en la que asegura que el comediante 'puso a Paco Stanley' para que fuera asesinado, como se ha teorizado en más de una ocasión por quienes conocen el caso del asesinato de la figura pública.

"Es una porquería de persona", asegura Shanik Berman sobre Mario Bezares, "aparte sí creo que lo hizo, ¿tu crees que me iba a decir 'sí lo puse, no lo puse'? Claro que no", sentenció la comunicadora en la post gala de La Casa de los Famosos México 2.