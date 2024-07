Estas fueron las últimas palabras de Paco Stanley antes de morir, según Mario Bezares | VIDEO

Mario Bezares reveló en La Casa de los Famosos México 2 cuáles fueron las últimas palabras que Paco Stanley le dijo antes de morir. Fue el 7 de junio de 1999 que falleció el querido conductor, quien fue asesinado de manera repentina fuera de El Charco de las Ranas, restaurante ubicado en Periférico Sur.

No cabe duda que el asesinato de Paco Stanley es uno de los casos más polémicos en el mundo del espectáculo en México, pues parece que no hay nadie que pueda dar una noción certera de los motivos detrás de su muerte.

A pesar de todo, Mario Bezares sí está dispuesto a hablar respecto a la muerte de su compañero y amigo, pues cabe recordar que 'Mayito' se encontraba con el conductor en el restaurante previo a la balacera que acabó con su vida y lo único que salvó al regiomontano fue que decidió ir al baño.

Prueba de ADN revela si hijo de Mario Bezares es de Paco Stanley Foto: Especial

Las últimas palabras de Paco Stanley antes de morir

Fue en La Casa de los Famosos México 2 que Mario Bezares ha hablado nuevamente de Paco Stanley y reveló cuál fue la última conversación que tuvo el conductor, así como las que pudieron ser las últimas palabras del comediante.

Como sabemos, la relación entre los dos presentadores estaba llena de humor, por lo que no era poco común que en sus interacciones bromearan entre si y se pusieran apodos. Así sucedió en su última conversación, de acuerdo con Bezares.

Mario asegura que su última interacción con el famoso, se desarrolló de la siguiente manera:

Paco Stanley: Te espero ahí afuera, sorondongo

Mario Bezares: Sí

Paco Stanley: ¿Y cómo te vas a llamar ahora?

Mario: Sorondongo

Paco: ¿Y cómo te voy a decir ahora?

Mario: Sorondongo

Asimismo, Mayito dio detalles de cómo vivió los momentos después de las detonaciones que acabaron con la vida de Paco. "Cuando yo salgo del baño, porque los lavabos estaban afuera, oigo las detonaciones, me oculto, me vuelvo a asomar y no los veo”, recordó.

Señala que un mesero le indicó que se escondiera y después, fue su asistente quien le reveló que habían matado a Stanley, mientras que le pidió que no saliera, pues se desconocía si alguno de los asesinos podría volver.

Finalmente, Mario Bezares asegura que cree saber quién es el asesino de Paco Stanley; sin embargo, prefiere guardar silencio al respecto, pues parece que le preocupan las consecuencias que la revelación podría traer.