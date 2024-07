Mario Bezares y Paola Durante hablan de '¿Quién lo mató?', la serie de Paco Stanley: 'Déjenlo descansar' | VIDEO

Mario Bezares y Paola Durante son dos de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 2, algo que sorprendió demasiado a las celebridades y al público del reality show, puesto que nadie esperaba que ambos se reencontraran en aquel lugar.

No es un secreto que Mario Bezares y Paola Durante vivieron juntos uno de los momentos más oscuros de sus vidas, ya que tras el asesinato de Paco Stanley, ambos fueron encarcelados por un par de años, mientras se comprobaba su inocencia en el caso.

El tema de la polémica muerte del reconocido conductor se explora en el reciente programa de Prime Video, ¿Quién lo mató?, una serie de ficción que relata los hechos del asesinato mientras toma varias libertades creativas.

Mario Bezares y Paola Durante estuvieron un año y medio en la cárcel por la muerte de Paco Stanley Foto: Cuartoscuro

te puede interesar La Casa de los Famosos México 2: Este es el precio del costoso vestido que Galilea Montijo lució en el estreno del reality

Paola y Mario han decidido dar su perspectiva sobre la serie este domingo en La Casa de los Famosos México y dejaron claro que sintieron que la misma estaba demasiado alejada de la realidad, caricaturizada y dejaba mal parados a todos los personajes basados en la vida real.

Mario Bezares y Paola Durante hablan de '¿Quién lo mató?'

"Es una serie que supuestamente está basada en ficción, basadas en hechos reales, pero de hechos reales tiene el 1% nada más", señaló Mario Bezares sobre ¿Quién lo mató? y junto con Paola Durante aclararon que nada de lo que mencionaban en el programa fue cierto.

Sobre la interpretación de Luis Gerardo Méndez, el conductor señaló que el problema era que "fue muy caricaturesco", antes de imitar el tono en el que el actor dio vida al papel del compañero y amigo de Paco. Por su parte, Paola asegura que le gustó que Belinda la interpretara y que incluso ha tratado de ponerse en contacto con ella.

Adrián Marcelo señaló que en la serie de Prime Video, todos los involucrados quedan "muy mal parados". "También al procurador y a Paco lo dejan del nabo", coincide Mario, ante lo que Paola señala que "no estaba padre" lanzarse contra una personalidad que ya no vive, por lo que no se puede defender más de las acusaciones.

"Se tergiversa absolutamente todo y entonces se desvaría y se empiezan a tener ese tipo de comentarios porque no saben cuál es la realidad", contó Mario, ante lo que Paola agregó que el público reaccionó con mucho odio en contra de ellos por creer en lo que sucedía en la ficción.

Mario Bezares reafirmó que se encuentran en el proceso de demandar a ¿Quién lo mató?, principalmente porque no se le pidió el permiso para nada en lo absoluto referente a su imagen y aseguró que es "una serie de tonterías" y que se sintió revictimizado por la situación.

"Ya, 25 años, déjenlo descansar", expresó Mario Bezares con respecto al tema del asesinato de Paco Stanley y destacó que él hablará de qué sucedió en su vida durante ese momento, en el futuro de La Casa de los Famosos México 2.