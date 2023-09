Wendy Guevara cumple su sueño; así conoció a Angélica Vale, quien inspiró su nombre

Wendy Guevara se ha convertido en toda una personalidad en el medio de la farándula, pues es la famosa que los famosos admiran. Angélica Vale, quien ahora está participando en el musical Vaselina, invitó a la integrante de Las Perdidas a una función.

La ganadora de La Casa de los Famosos reveló dentro del reality por qué decidió ponerse Wendy. Fue durante una conversación con varios participantes que la influencer reveló que era fan de la telenovela "Amigas y rivales" y que su nombre proviene del personaje que Angélica Vale interpretaba en él.

Luego de tanto tiempo, Wendy por fin pudo conocer a Angélica Vale y observar su trabajo en una función del musical Vaselina. Wendy invitó en un video al público a asistir a las últimas presentaciones de la obra musical.

En el encuentro con Angélica Vale , Wendy e hizo saber que le encantó la obra: "La verdad fue espectacular", dijo la influencer. "Yo siempre platicaba eso. Me decían: '¿Por qué te llamas Wendy?', y yo decía: 'Por la novela, de Angélica Vale'", agregó.

La influencer djo que es seguidora de Angélica Vale desde que era niña y que la vio en varias telenovelas, como "La fea más bella". La actriz aconsejó a Wendy para su próxima incursión en la actuación: "Que sea ella, que nunca deje de ser ella. Por eso te amamos, por eso eres auténtica", dijo Angélica Vale.

Wendy Guevara quiere ir a Nueva York

La cantante dijo que está esperando que termine el trámite de su visa para acudir a visitar a Thalía, quien la invitó a Nueva York. Durante un en vivo, la perdida reveló que incluso Thalía, cantante y actriz, se ha puesto en contacto con ella y aseguró que la protagonista de "María la del Barrio" la invitó a Nueva York.

“Ya escucharon que me invitó Thalis a Nueva York. Sí me invitó la neta, me invitó, me ha mandado mensajes bien buena onda, bien linda y me dice: ‘Hermana, ¿qué haces?’ y así muy buena onda la Thalía, ya ando ahorita bien prepotente, hermanas”, dijo Wendy Guevara durante una transmisión.

DGC