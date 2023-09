Wendy Guevara explota contra Gustavo Adolfo Infante: 'Ubícate, por mi tragas' | VIDEO

Wendy Guevara se lanzó contra Gustavo Adolfo Infante porque él le dijo que buscara en Google a Libertad Palomo y su extensa trayectoria artística como actriz trans.

Todo sucedió porque Libertad Palomo criticó a Wendy Guevara, entonces se armó un pleito y la actriz hasta retó a golpes a la influencer que ganó La casa de los famosos.

En ese sentido Gustavo Adolfo Infante aseguró que la integrante de Las Perdidas tenía que estudiar y buscar en Internet información sobre Libertad Palomo.

Pero Wendy Guevara no se quedó callada y arremetió contra Gustavo Adolfo Infante y le dijo que gracias a que hablan de ella es que les “da de comer” a los programas.

“Vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a googlear quién es la señora, ¿y por qué chin…, por qué tú dices, tengo que conocer a quién tú quieras? y tengo que hincarme y ponerme a sus pies ¿por qué tú dices?, ubícate papacito, ubícate a mi tu no me vas a venir a mandar”, señaló Wendy Guevara en uno de sus lives y se le veía muy molesta.

Asimismo, la influencer explotó porque Gustavo le sugirió que se preparara estudiando. “Esta cabro… que no estudia, esta cabro… que es la corriente y todo, les da de tragar porque se la pasan hablando de una, no hablen de gente corriente como yo en sus programas…tu no vas a mandar en mi vida, señor loco, de verdad, señor loco, ¿por qué? porque tú dices, ¡ay pobrecito!”, dijo muy enojada Wendy Guevara.

Wendy Guevara ya no estará en novela te Juan Osorio

Wendy Guevara también informó que ya no estará en la telenovela que le prometió Juan Osorio, pues aseguró que la grabación del proyecto interfiere con las fechas que tiene para presentarse en eventos, las cuales ya tenía pactadas antes de entrar a La casa de los famosos.

La influencer indicó que ella prefiere quedar bien con su público y no dejarlo platado, pues gracias a esos eventos en bares es que se volvió famosa y no le gustaría encerrarse los tres meses que dura la filmación de la novela.