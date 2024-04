¡No es broma! Wendy Guevara será la invitada de Madonna en el concierto de hoy

Madonna está sorprendiendo con sus invitados en los conciertos que está dando en el Palacio de los Deportes, y ahora se dio a conocer que su invitada especial del show de esta noche del 23 de abril será la influencer Wendy Guevara.

Desde la noche del lunes comenzó a circular el rumor de que sería Wendy Guevara la invitada especial de La Reina del Pop, sin embargo, la mañana de este martes, el programa Hoy confirmó que la creadora de contenido sí estará en el concierto de la cantante.

“Confirmado. Hoy @soywendyguevaraoficial será la invitada especial en el concierto de @madonna”, se lee en la publicación del programa Hoy.

Los otros invitados que ha tenido Madonna han sido Guillermo Rodríguez, del programa de Jimmy Kimmel y el actor Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega.

¿Es verdad o es broma que Wendy Guevara estará en concierto de Madonna?

Los usuarios no pueden creer que Madonna haya invitado a Wendy Guevara a su concierto y es que la Reina del Pop la subirá al escenario para que califiquen la pasarela que se hace como parte del show de la canción “Vogue”.

Los cibernautas dividieron opiniones, ya que mientras algunos celebran que Wendy Guevara siga triunfando después de que ganó la casa de los famosos, además de que acaba de regresar de Francia en donde grabó una novela con Julián Gil.

Otros están molestos de que pagaron más de 18 mil pesos para estar en las primeras filas del concierto de Madonna y que tengan que ver a Wendy Guevara.

“Madonna con Wendy? No manches… de nada sirvió pagar mis 18 mil pesos de boletos cuando a Wendy la puedo ir a ver a un antro por 300 pesos”, “Ya chole con ella hasta no ver no creer. Cuanto habrá pagado esa tal Wendy para estar con la Reina del Pop”, “, “No digan mms, MaryJane .... y soy fan de la Wendy ... pero invitada especial?”, fueron los comentarios de los usuarios de Internet.