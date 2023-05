White Lies: Todo lo que debes saber de sus conciertos en México

La banda de indie rock oriunda White Lies regresará a México para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira mundial “As I Try Not To Fall Apart”.

A través de redes sociales se dio a conocer que White Lies se presentará en la Ciudad de México, Monterrey y Jalisco.

La banda tendrá sus conciertos los próximos 20 de septiembre en el Pepsi Center en la Ciudad de México; 22 de septiembre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey y el 23 de septiembre cierran en Guanamor Teatro Studio de Zapopan, Jalisco.

En su página de Instagram White Lies emitió un video en el que la agrupación se dijo muy emocionada de sus presentaciones en México.

“México ¡VOLVEMOS! Este septiembre estaremos tocando espectáculos titulares en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y no podríamos estar más emocionados”, se lee en el mensaje de redes sociales.

Venta y precios de boletos para White Lies

Los boletos estarán a la venta a partir del próximo 4 de mayo en preventa bancaria y un día después a la venta general a través del sistema Ticketmaster.

Algunos fans filtraron los precios de los boletos y señalan que en Monterrey oscinal entre los 71 y 1620 pesos ya con cargos.