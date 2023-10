Will Smith interrumpe presentación del libro de Jada Pinkett y le declara su amor

Luego de la polémica que envolvió al matrimonio Smith, aquel que por muchos años fue de los favoritos de la farándula internacional y que desconcertó a propios y extraños cuando Jada Pinkett reveló que llevaba al menos siete años separada de Will Smith, la pareja volvió a saltar a los reflectores, pero en esta ocasión con un tierno momento.

Durante la presentación del libro de Jada Pinkett, en el que la actriz revela partes que marcaron su vida, subió al escenario Will Smith, quien romántico emitió unas enternecedoras palabras que se ganaron el corazón de los internautas.

El actor, quien no ha tenido actividad luego de que le propinara una tremenda bofetada al comediante Chris Rock, subió al escenario y dio un enternecedor discurso: " Te amo y te amaré y apoyaré siempre, por el resto de mi vida. No importa lo que pase", dijo Smith ante un auditorio lleno.

En el video que circula en redes sociales, se pueden escuchar reacciones por parte de los presentes, mientras el actor describe el amor que tiene con Pinkett como "brutiful", en referencia a las palabras brutal y beatiful: "Hemos tenido una relación muy larga y tumultosa. Tanto que la llamamos ‘Brutiful", dijo.

"Hoy estoy aquí, ante ustedes, y soy más feliz que nunca en toda mi vida. He logrado todo lo que siempre he querido en toda mi vida, pero todos esos éxitos, se basaron en gran medida, en los sacrificios de Jada. Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida", dijo Will Smith ante la multitud.

¿Qué dijo Jada Pinkett?

Jada Pinkett reveló que lleva separada desde 2016 de Will Smith y que todo este tiempo han fingido seguir siendo pareja, incluso durante la polémica noche de los Oscar 2022, cuando el actor le dio la legendaria y desafortunada cachetada a Chris Rock.

En entrevista con NBC News, Jada Pinkett reveló que tiene más de siete años de no ser pareja de Will Smith, pero que oficialmente no se han divorciado.

DGC