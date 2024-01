Xavi antes de su accidente, así lucía el cantante de 'La Diabla'

Xavi es uno de los artistas que cuentan con una gran presencia en las redes sociales, pues aunque no todo el mundo lo conozca, la mayoria de los mexicanos hemos eschuchado al menos alguno de sus temas sin darnos cuenta. El artista es un joven normal que se dedica a subir videos donde canta junto a sus amigos en fiestas; sin embargo, a muchos usuarios les ha llamdo la atención el rostro del artista, puesto que un lado de su nariz está un poco más arriba que el otro.

Ante ello, el público se ha preguntado qué le provocó el cambio en la nariz y cómo lucía antes del accidente que modificó este aspecto de su rostro. Resulta que la nariz fue afectada después de que un terrible accidente casi "le borra el cerebro".

¿Cómo fue el accidente de Xavi?

En una entrevista con Pepe Garza, el artista contó que sufrió un choque con su primer auto, el cual desfigutó su rostro y por el cual estuvo en riesgo de perder la memoria, ante lo cuál olvidaría incluso como caminar.

"Cuando choqué todo el impacto fue para el volante, la nariz se me metió, pero aquí estamos gracias a Dios. Con el golpe me quedé aturdido, me pegué, no sentí nada, creo que era la adrenalina. Abrí el espejo, me miré y dije ‘ay no, santo Dios’, la nariz la tenía arriba. Fui al hospital, estuve ahí como dos días y me dijeron que se me iba a resetear el cerebro, que no iba a poder caminar ni cantar. Se me dio una segunda oportunidad y le estamos echando muchas ganas”

Xavi explica que en ese momento "estaba más guapo". Además, el entrevistador pudo ver una foto anterior del artista y señaló que no sel parece en lo absolluto al Xavi de ese momento.

¿Quién es Xavi?

Xavi es un cantante moderno que ha cobrado relevancia gracias a que temas como "La Diabla" o "La Víctima" se han convertido en tendencia en redes sociales; esta ampliación masiva de su música permitió que entrara en algun punto en el top 10 de Billboard. Estas dos canciones resaltan por ser temas de amor, uno donde el artista busca la atención de una mujer y el otro donde ha perdido la ilusión tras ser traicionado por la persona que amaba.

El artista sigue con el estilo musical contemporáneo al hacer corridos tumbados, un género inaugurado por Natanael Cano que en 2023 tuvo un gran momento de esplendor al ser reconocido de manera internacional, a pesar de que muchos no están de acuerdo con que este tipo de música, la cual tiende a hacer alusión a crímenes y consumo de sustancias ilicitas, esté presente en el día a día.