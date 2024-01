Peso Pluma y sus corridos tumbados conquistaron hasta a los rockeros como Enrique Bunbury que se declaró fan de la música del cantante mexicano.

El legendario músico español conocido por haber sido el líder de Héroes del Silencio ofreció una entrevista en la que habló de los corridos tumbados de Peso Pluma, los cuales dominaron el 2023 y fueron los temas más escuchados a nivel mundial tanto en Spotify como en YouTube, hasta Barack Obama los escuchó.

En un fragmento de una entrevista que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a Enrique Bunbury dar su opinión honesta de la música del cantante mexicano. A lo que el artista español aseguró que le gustan mucho y que no están alejados a su persona.

“Los corridos tirados, en donde puede estar Peso Pluma y algunos... hay algunas canciones que me gustan bastante. No me parece algo tan lejano a lo que yo soy", dijo el músico en la conversación.

Te puede interesar Acusan a Enrique Bunbury de copiar a poetas famosos en sus canciones

Sus declaraciones causaron revuelo en redes, ya que mientras los fans de Peso Pluma celebran que a un artista legendario como Enrique Bunbury le gusten los corridos tumbados, otros más señalaron que los seguidores del intérprete de “Entre dos tierras” no estarán muy contentos con las declaraciones.

“Un fan de Bunbury va a ver esto y le va a dar algo”, “Bunbury tan respetuoso, por eso él y su joyas de canciones siempre serán mis favoritos”, “Necesitamos algo tipo Junior H x Enrique Bunbury”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Enrique Bunbury ya lanzó un corrido

Sin embargo, los fans del cantante español recordaron que Enrique Bunbury nunca ha ocultado su gusto por los corridos y recordaron que el artista ya lanzó un corrido en su carrera y se trata de la canción “Ciudad de las bajas pasiones”, tema que pertenece al disco “Flamingos”, el cual fue lanzado en el 2002.