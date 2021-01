Yucatán A Go Go: con la pandemia se acabó la época bohemia

“La pandemia acabó con la época bohemia”, en la que se “componía cuando encontraba inspiración”, pues para enfrentarse a la falta de conciertos presenciales, las agrupaciones y cantantes tienen que crear más que nunca, lanzar temas y proyectos alternos, señaló a La Razón Ramón, fundador de la banda de rock para chavitos Yucatán A Go Go.

“Es un momento en el que se tiene que trabajar el triple para descifrar qué hacer y no morir en el intento, buscar la canción perfecta, porque si antes componías 10 al año, ahora son 100, además de aprender a grabar. Tienes que cambiar la perspectiva de pensar que eres músico y en el momento que te llegue la inspiración será bueno crear, eso quedó atrás, hoy tienes que obligarte, se acabó la época bohemia, nos convertimos en un sector muy golpeado”, expresó el intérprete.

A casi un año del último espectáculo musical masivo en el que participó, la edición 2020 del Vive Latino, Ramón A Go Go considera que sólo sobrevivirán las bandas que logren reinventarse, pues un año más sin conciertos presenciales “va a ser muy difícil que muchas lo aguanten”.

“Tienen dos caminos: encontrar un trabajo estable y dejar la música o hallar la manera de generar dinero con cosas inteligentes, no solamente son los streaming, es subir canciones, videos, obtener recursos a partir de YouTube o de las plataformas digitales de música, componer para otros artistas. Tenemos la ventaja que nuestras canciones incluyen personajes y podemos hacer varias cosas a partir de éstos”, expresó el vocalista de Yucatán A Go Go.

Este 2021 pretendemos subir los demos que teníamos antes del primer disco, la idea es estar generando mucho material para mantenernos vigentes”

Ramón A Go Go, Fundador de Yucatán A Go Go

En estos 10 meses de pandemia en México, la agrupación no ha parado: ha ofrecido conciertos digitales, lanzó su disco Ajolotzilla contraataca Volumen 1, que estará disponible en todas las plataformas el próximo 29 de enero; creó el proyecto Los Maderitos, en el que canta temas sobre los lugares y situaciones que se viven en la alcaldía Gustavo A. Madero; Los Simios, banda con la que promueve la lectura; y compuso canciones del coronavirus para Iztapalapa, que ahora se convertirán en un álbum.

“El año pasado tuvimos mucha suerte porque teníamos unas presentaciones pactadas con la Secretaría de Cultura, con Alas y Raíces, hicimos un show para el INE, uno por el Día del Niño y uno con el IPN. Este año sí estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, no tenemos nada; pero nos estamos moviendo para seguir haciendo música, pues pretendimos no parar, porque si no producíamos iba a ser el triple de complicado”, compartió.

Yucatán a Go Go pudo realizar dichos proyectos el año pasado, porque se hizo de equipo profesional y también los integrantes de la banda tuvieron que realizar labores de edición y producción.

Para este 2021, Yucatán A Go Go, agrupación integrada por Paco, exbaterista de Tex Tex, Aarón en el bajo y Carlos en la guitarra, alista el álbum Ajolotzilla contraataca Volumen 2 y presentará el proyecto alterno Sonido Urracarrana, en el cual incursionará en las cumbias.

“El primer volumen es un álbum que regresa a nuestras raíces, es surfer, divertido, alternativo e irreverente. La segunda parte irá sobre esa línea con canciones sencillas, sin pretensiones, ni virtuosidad ni solos complicados, pero con nuestro sello, el sinsentido”, detalló Ramón A Go Go.