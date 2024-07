Yuri no quiere volver a trabajar con Cristian Castro, 'no hay vuelta atrás', ¿qué le hizo?

Yuri dejó en claro que la química que mostraba al inicio de la gira con Cristian Castro, ya ha terminado y no tiene planes de volver a buscar un proyecto de este estilo con el cantante, pues al parecer, no lograron mantener su amistad con el paso de los conciertos.

Yuri y Cristian Castro participaron en una gira en conjunto que emocionó a miles de seguidores, puesto que el público celebraba la unión entre los dos artistas. Lamentablemente, poco a poco dejó de percibirse la camaradería entre los dos artistas y los comentarios sobre ambos generaron molestia.

Al parecer, fueron muchos los malos sabores de boca que atravesó la cantante en compañía con 'El Gallito Feliz', sobre todo porque la celebridad destacó que no desea que se le relacione con un artista que no da su cien por ciento.

Yuri contundente sobre no querer regresar al escenario con Cristian Castro

Yuri dejó en claro que no tiene intenciones de trabajar de nuevo con Cristian Castro: "A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, no ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido", explicó la famosa.

Además, aclaró que si bien no hubo conflicto, en cada momento aumentaron las tensiones entre los dos, lo cual se reflejaba en una falta de interacción arriba de los escenarios. "Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto ojo..., pero sí de tensión, dejamos de chacotear y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar", detalló.

El motivo por el que Yuri no volverá a trabajar con Cristian Castro

La artista de 60 años explicó que las diferencias que tiene con Castro son principalmente sobre los ensayos para dar presentaciones perfectas. En ese sentido, asegura que ella suele ser una persona muy disciplinada y al parecer, es una característica que el intérprete de 'Azul' no tiene.

"Yo soy muy disciplinada, me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas, y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos los artistas les gusta ser disciplinados, y eso a mí me pone de malas, entonces les dije ‘a ver, aguántenme tantito, déjenme respirar, ya con Cristian ahorita déjenme… soltar un poquito’”, contó.

La famosa detalló que su relación de Cristian Castro no es de amigos, sino la de compañeros de trabajo. En ese sentido, Yuri destacó que con el cantante no saldría de manera casual, como lo hace con otros artistas como Mijares o las integrantes de Pandora.