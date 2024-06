Yuri afirma que ella y Cristian Castro no son amigos, pese a gira juntos: 'me pone de malas'

La gira de Yuri y Cristian Castro se canceló y, aunque no se debió a que los famosos no se llevaran tan bien, la famosa si reiteró que ella y el nepo baby de Verónica Castro no son amigos y que su relación es meramente de trabajo.

Así lo dijo la cantante acusada en repetidas veces de homofobia en un encuentro con la prensa, la cual le dejó claro que fue Cristian Castro quien ya no quiso seguir, pero que desconoce los motivos que lo orillaron a ello.

🎤✨ ¡Gracias a todos los que nos acompañaron este fin de semana en "Unidos en el Escenario"! 🌟



Fue una experiencia increíble llena de música y emociones junto a Yuri y Cristian Castro. ¡Esperamos verlos en nuestros próximos conciertos!#GenerandoEmociones pic.twitter.com/aCSEENEUTm — GENERAMÚSICA (@GeneraMusica) June 3, 2024

"Me hubiera gustado que hubiéramos seguido haciendo más cosas pero bueno vuelvo a repetir, las cosas pasan por algo, Cris decidió que no, no sé por qué motivo. En lo que cabe en mí, creo que hicimos una dupla muy bonita y a él la gente lo estaba esperando, tenía 10 años que no venía”, pronunció Yuri.

Incluso la famosa contó que Cristian no se prestaba para convivir con ella: “No lo digo porque me caiga gordo o me peleé, no. Hay artistas que son más comunicativos, hay artistas que les gusta más compartir, convivir. A él no le gusta mucho, es más serio. Le dije: ‘vámonos a comer, a echar chorcha’, porque eso hacía yo con las Pandora, con Mijares en gira. Me dijo ‘yo no soy mucho de convivir, yo soy muy reservado’ y bueno se respeta", agregó.

no te pierdas: Itatí Cantoral recuerda cuando Cristian Castro le pidió matrimonio y cómo lo rechazó brutalmente | VIDEO

Yuri remarcó que, pese a las negativas de Cristian Castro, sobre el escenario siempre fueron una pareja profesional.

"En el escenario bien, ya no hay mucho chacoteo como antes. Lo que pasa es que en esos 'chacoteos' decíamos cosas que no estaban buenas, y dijimos no, ya”, apuntó.

Finalmente, Yuri señaló que si tuvo sus desacuerdos con Cristian Castro yremarcó que no son amigos:

"Es que no somos amigos. Si tú me dices 'amigos ': Mijares, Pandora. Cristian y yo somos compañeros de trabajo. El amigo es: ‘vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer. Oye, ¿cómo estás?’. Y no, Cristian y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo. Y él es muy respetuoso, nunca me faltó al respeto, siempre se cuadró”, señaló.