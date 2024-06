Yuridia no está embarazada, revela que todo fue una broma para su esposo | VIDEO

Yuridia ha aclarado los rumores de un nuevo embarazo, después de que hace varios días surgiera las teorías que señalaban que la cantante podría estar esperando a su segundo hijo con Matías Aranda.

Los rumores surgieron porque en un reciente concierto en Vallarta, usuarios captaron a Yuridia diciéndole a Matías que sería papá nuevamente, ante lo cual él reacciona sumamente emocionado, por lo que en redes sociales se celebró el supuesto nuevo ambarazo de la cantante.

Esto llevó al público a pensar que en realidad venía un bebé en camino para la feliz pareja; sin embargo, la artista ya ha aclarado qué hay detrás del momento que se viralizó en redes sociales.

Yuridia sí le dijo a su esposo que estaba embarazada, pero era una broma

Fue por medio de sus redes sociales que la artista rompió el silencio para hablar de los rumores que aseguran que durante un concierto le reveló a su esposo estar embarazada. La noticia sorprendió y emocionó al público, pues el año pasado nació su primer bebé, además de que la cantante tiene un hijo mayor que nació fuera de su relación actual.

Durante una transmisión en directo, Yuridia contestó las preguntas de sus seguidores, que querían saber si ella se encontraba embarazada o no, ante lo cual la cantante señaló que no está esperando otro bebé.

En este sentido, señaló que todo se trató de una broma que hizo para su esposo, la cual al parecer no es nueva entre la pareja.

"No me acuerdo bien que le dije pero le hice una broma del Día del Padre de que iba a ser papá otra vez y me la creyó, a pesar de que llevo 14 años haciéndole esa broma todos los meses", señaló la famosa. Por este motivo, la cantante aseguró a sus fanáticos que no se encontraba a la espera de un tercer hijo, contrario de lo que muchos pensaron al leer sus labios durante el concierto.

Yuridia sorprendida por la fuerte reacción del público

La artista se encontraba sorprendida de que no solo su esposo, sino el público entero, le creyera que en efecto, esperaba un nuevo bebé junto a su pareja.

"Me la creyó, no nada más el Mati me la creyó, el público, los cibernautas que se dedican a leer los labios, wey, qué pedo, empezaron a leer los labios y sí le atinaron, eso es lo peor, sí había dicho eso pero era una broma local, pero ya todo el mundo me había felicitado, estaba muy emocionado", contó.

A pesar de todo, Yuridia expresó que sí desea convertirse en madre nuevamente, ya que quiere tener al menos cinco hijos, aunque esto no le agradó del todo a su pareja, Matías Aranda