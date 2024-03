Zayn Malik revela detalles de su cuarto álbum ¿Cuándo sale su nueva canción, 'What I Am'?

Zayn Malik marca su regreso a la industria musical a través de su nuevo disco, Room Under The Stairs, el cual reveló este miércoles qué llegaría el próximo 17 de mayo. El cantante apareció en para dar a conocer los detalles detrás del que es su cuarto proyecto como solista y recordó a los seguidores cuándo llegará su nueva canción titulada "What I Am".

Fue la semana pasada cuando anunció la llegada del nueva canción como inicio de una nueva era musical mientras llega su nuevo álbum. Zayn Malik señaló que se trata de un material para en verdad conocerlo a profundidad, puesto que a través del mismo, podremos escuchar su versión más humana y conectar mucho mejor con sus temas. Cabe destacar que su álbum ya puede preguardarse en espera de su llegada.

Así fue la aparición de Zayn Malik en The Tonight Show con Jimmy Fallon

La aparición de Zayn Malik en The Night Show con Jimmy Fallon hizo enloquecer a las redes sociales, quienes señalaron con emoción que el cantante estaba de regreso después de años de no lanzar música. Durante su corta aparición, el personaje no dijo una sola palabra y solo se acercó a Fallon para otorgarle rápidamente un pedazo de papel y después retirarse por completo del lugar, con la intención de anunciar así la llegada de su nueva canción.

Zayn Malik revela detalles de su nuevo sencillo

"Mira a tu derecha para mi álbum, mi nuevo sencillo 'What I Am' saldrá este viernes" leyó Jimmy Fallon sobre la nota que Zayn dejó donde revela la llegada próxima del primer sencillo de su nuevo material discográfico, el cual es titulado Room Under the Stairs. Asimismo, mostró la portada del álbum, la cual se trata del contorno de su rostro con un paisaje en azul sobre un fondo blanco; cabe destacar que esta nueva canción es la misma que mostró durante un reciente directo en la plataforma de Instagram, con el cual entusiasmó a sus seguidores.