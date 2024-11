‘El Poder de Servir no se dice, se actúa': Delfina Gómez Álvarez; entrega 9.5 mdp a 44 Instituciones de Asistencia Privada

Para dar seguimiento a su compromiso de disminuir la pobreza y garantizar los derechos de niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y seres sintientes, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó 9 millones 500 mil pesos a 44 Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México (IAP).

“Este proyecto diseñado para apoyar las acciones coordinadas entre el Gobierno mexiquense y la sociedad civil que trabaja a favor de las personas que más lo necesitan, les hacemos entrega de 9 millones 500 mil pesos para impulsar el trabajo que contribuye al bienestar y la justicia social", aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que los recursos entregados servirán para atender áreas como alimentación, educación, salud y mantenimiento de espacios.

Estas acciones, dijo, se suman al despliegue de apoyos para el bienestar de las y los mexiquenses, entre ellos, la nueva maquinaria para las obras de bacheo; las Caravanas para la Justicia Social; las Jornadas de Salud y de Bienestar Animal, las cuales llevan servicios gratuitos o a bajo costo para la población vulnerable.

Por ello, la Mandataria estatal aseveró que en su administración se trabaja para que los recursos lleguen de manera directa y sin intermediarios a los sectores vulnerables, agradeciendo la labor de las IAP para asegurar que estos recursos lleguen y beneficien a quienes más los necesitan.

“La Gobernadora está muy agradecida y reconoce su trabajo, considero que es la parte esencial que tiene la sociedad para atender y visibilizar a la gente que no se ve y no se escucha. Ratificó mi compromiso porque El Poder de Servir no se dice, se actúa”, enfatizó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

#VIDEO | La Gobernadora Delfina Gómez (@delfinagomeza) entrega 9.5 mdp a 44 instituciones, con el fin de mejorar la educación https://t.co/HhmhbUCroC pic.twitter.com/h55aRHNEGI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 27, 2024

Asimismo, destacó que estas acciones son reflejo de la transformación que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en su libro “Gracias”, resalta la importancia de llevar bienestar no sólo material sino también de principios y valores.

En su oportunidad, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, señaló que las IAP desempeñan un papel fundamental en la vida de los ciudadanos que más lo necesitan y El Poder de Servir acerca más recursos para que continúen con su labor, la cual suma a la transformación del Estado de México, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En este evento estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Maurilio Hernández González, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; el Senador Higinio Martínez Miranda; María del Carmen Carús González, Presidenta de la JAPEM; y Sergio López Manjarrez, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.

