Presentan ‘Yo Jalisco’, la estrategia transversal de política social más grande en la historia del estado.

En favor de más de 1.5 millones de personas en situación de vulnerabilidad, a través de más de 50 programas sociales y con una inversión total de más de 2 mil 400 millones de pesos, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó la presentación de “Yo Jalisco”, la estrategia transversal de política social más grande en la historia del estado.

“Yo Jalisco” reúne los programas sociales del Gobierno del Estado con apoyo directo en materia de salud, educación, respaldo al campo, transporte público gratuito, desarrollo económico y social y a organizaciones civiles.

Esta política social articulada dará cobertura a los 125 municipios de Jalisco con un enfoque centrado en la cercanía, la inclusión y la equidad.

Ante autoridades estatales y municipales y beneficiarios en la Arena Astros, el Gobernador Pablo Lemus puntualizó que “Yo Jalisco” apuesta en el combate de la desigualdad, brindando herramientas que sirvan para cerrar las brechas de inequidad en la sociedad.

“Vamos a seguir trabajando mucho por todas y todos ustedes, eso sí, lo vamos a hacer siempre al estilo Jalisco”, afirmó el Gobernador.

Lemus Navarro convocó al cierre de filas y a la unidad con las distintas fuerzas políticas a nivel local y federal, ante un escenario nacional y global que demanda hacer un frente común por Jalisco y por México.

Pablo Lemus ratificó que Jalisco está listo para ser el motor del dinamismo económico del país.

“Es tiempo de cerrar filas. Jalisco merece tener un clima de paz, un clima de diálogo (....) Hay que hacer un frente común, no se trata de partidos políticos, se trata de hacer un frente por México”, ratificó el mandatario estatal.

Con “Yo Jalisco” se apuesta en que los programas sociales estatales lleguen a sectores de la población en situación de vulnerabilidad como infancias y juventudes, personas adultas mayores y cuidadores, personas con discapacidad, mujeres emprendedoras y jefas de familia, trabajadores del campo y pueblos originarios.

Como resultado del esfuerzo que hemos realizado desde el @GobiernoJalisco con organizaciones sociales y comunitarias, jalando parejo por nuestra gente, creamos Yo Jalisco, la estrategia de política social más grande en la historia de Jalisco. pic.twitter.com/afDg3waHMI — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 4, 2025

Con el propósito de acercar los programas de Yo Jalisco, se tendrán cuatro tarjetas para las y los usuarios, dirigidas para Seguro Médico al estilo Jalisco, Apoyo para el Campo, Apoyo para el Transporte, así como una tarjeta universal para acceder al resto de los programas sociales.

El Gobernador detalló programas existentes como Seguro Médico al Estilo Jalisco, Listo Jalisco, Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, entre otros.

Entre las acciones principales de estos programas sociales se encuentra la atención médica gratuita a personas sin seguridad social, apoyos económicos mensuales de 2 mil pesos para cuidadoras y cuidadores y vales por mil 500 pesos mensuales para que niñas y niños reciban cuidados adecuados en estancias infantiles.

También destaca la entrega gratuita de uniformes deportivos, tenis y útiles escolares a más de un millón de estudiantes de educación básica, apoyos al transporte público de estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familiares de personas desaparecidas, créditos y apoyos económicos para mujeres emprendedoras, así como garantizar en los próximos seis años, medicamentos gratuitos a niñas y niños con cáncer.

El mandatario estatal aseguró que antes de septiembre de este año se tendrá un abastecimiento de medicamentos al 92 por ciento en la red estatal.

Yo Jalisco beneficiará a más de un millón 500 mil personas, de los 125 municipios, y fortalecerá programas como Listo Jalisco, Fuerza Mujeres y Jalisco te cuida; nuestro estado seguirá garantizando los medicamentos gratuitos para las niñas y niños con cáncer y además apoyaremos a… pic.twitter.com/cBEIngyp3q — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 4, 2025

Se busca garantizar la dispersión de los programas sociales

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, subrayó la importancia de condensar todos los programas sociales del Gobierno de Jalisco y garantizar que su dispersión vaya más allá de entregar un recurso económico mensual y que sea una atención integral.

“No pensemos únicamente en el apoyo económico, sino también pensemos en todo lo que podemos hacer desde nuestras trincheras en gobiernos para apoyarlos desde la salud mental, de manera más integral”, señaló la Coordinadora Andrea Blanco.

Blanco Calderón aseguró que desde la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social se trabajará de manera profesional y responsable, con empatía, sensibilidad y responsabilidad para atender a estos sectores de la población de forma transversal.

Priscilla Franco Barba, Secretaria del Sistema de Asistencia Social (SSAS), expuso que a partir de hoy se impulsará la socialización e información de estos programas sociales para las personas, a fin de otorgar los apoyos de una manera más sencilla y directa.

“¿Qué pasó muchas veces? La gente no se enteraba de los programas sociales, no sabían dónde pedirlos, no sabían de qué se trataban y esto no podía seguir pasando. Por eso decidimos crear, junto con el apoyo del Gobernador, una estrategia única”, mencionó la Secretaria.

Franco Barba explicó que “Yo Jalisco” reúne distintos programas sociales dirigidos a quienes más lo necesitan.

“Jamás debemos de olvidar el objetivo de esta estrategia que es disminuir las brechas de desigualdad, de la situación de vulnerabilidad en la que viven, desafortunadamente, muchas y muchos jaliscienses”, agregó Priscilla Franco.

JVR