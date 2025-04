Feria de Puebla 2025: atracciones, música y todo sobre el inicio del evento

Este jueves dieron inicio las actividades de la Feria de Puebla 2025, uno de los eventos más importantes del estado, con una amplia oferta de entretenimiento, espectáculos musicales y atracciones para todos los públicos.

La agrupación estadounidense Maroon 5, liderada por el cantante Adam Levine, fue la encargada de inaugurar los conciertos del Teatro del Pueblo, espacio que puede albergar a más de 40 mil personas. El evento se realizó en la Plaza Cívica de La Victoria, y el acceso se llevó a cabo por la taquilla 4 del recinto ferial.

Durante su presentación, la banda interpretó varios de sus éxitos internacionales, como “Sugar”, “Moves Like Jagger”, “She Will Be Loved” y “Memories”, en un espectáculo con duración aproximada de una hora y media.

Maroon 5 abrió las actividades en el Teatro del Pueblo. ı Foto: Feria de Puebla

Julión Álvarez se presenta en el Palenque

De forma paralela, el cantante Julión Álvarez ofreció su primer concierto en el Palenque, ubicado dentro del Centro Expositor. El ingreso fue únicamente con boleto, el cual se agotó días antes del evento. Las puertas del recinto abrieron a las 20:00 horas, y el espectáculo comenzó alrededor de las 23:00 horas, con una duración estimada de más de tres horas.

Atracciones y actividades en la feria

Además de los conciertos, la feria cuenta con más de 15 juegos mecánicos, numerosos puestos de comida y 350 stands donde se ofrecen productos locales, artesanías y artículos diversos. Entre los espectáculos y atracciones destacadas se encuentran:

Gravity

Ilusion On Ice

Casa del Terror

Sala inmersiva Infinity Room

Espectáculo Tierra Medieval

Juego mecánico Rocas Garage

Nuestro gobernador Alejandro Armenta y la directora ejecutiva de Convenciones Puebla, Michelle Talavera inauguraron oficialmente esta celebración que enaltece lo mejor de Puebla: su gastronomía, cultura y tradición. 🌮🎭🌸 El corazón de la Feria late con fuerza y alegría, y queremos que tú seas parte de esta experiencia única. 🙌 📍 Te esperamos en el Centro Expositor para disfrutar en familia, con amigos o con quien tú quieras. 🎟️ Entrada general: $50 📅 Horarios: 🕛 Lunes a viernes: de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. 🕚 Sábados y domingos: de 11:00 a.m. a 12:00 a.m. 🎡 ¡Diversión garantizada para todas y todos! #FeriaDePuebla2025 #PorAmorAPuebla #CulturaQueNosUne #TradiciónYOrgullo 💃🎶 Publicado por Feria de Puebla en Jueves, 24 de abril de 2025

Costo de acceso

El precio general de entrada a la feria es de 50 pesos por persona. Sin embargo, el ingreso es gratuito para personas adultas mayores, niñas y niños menores de 90 centímetros de altura, así como personas con discapacidad.

La Feria de Puebla 2025 continuará durante las próximas semanas con una programación variada que incluye más artistas, actividades culturales y opciones recreativas para visitantes locales y turistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT