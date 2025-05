Rocha Moya presenta el Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social para Ahome.

Ante cientos de hombres y mujeres del sector empresarial, así como profesionistas, trabajadores y representantes de organismos e instituciones de Los Mochis, el Gobernador Rubén Rocha Moya, presentó un paquete de 24 obras para el norte del estado como parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, así como el programa de 17 mil 500 viviendas, el proyecto Topolobampo Polo de Desarrollo, y la construcción de un puente de 72 km de carretera de la ruta que va desde el puerto hasta Ojinahua, Chihuahua.

Acompañado del alcalde Antonio Menéndez de Llano y el Secretario de Obras Públicas Raúl Montero Zamudio, Rocha Moya, destacó que, gracias a al plan de Reactivación Económica y Social, que llevará obras y desarrollo a los 20 municipios, las y los sinaloenses vivirán más dignamente, además se impulsará el desarrollo industrial, comercial y habitacional en el estado, al tiempo que favorecerá la generación de empleo y movilizará recursos y materiales.

“No venimos a anunciarles un evento teórico, hipotético, no, es más, se van a crear 600 empleos directos para las obras que estamos anunciando ahora, no hay un solo municipio que no tenga obra programada”, precisó el gobernador.

Respecto al municipio de Ahome, con el desarrollo de 24 obras con sentido social y una inversión superior a los 72.8 millones de pesos, se busca posicionarlo como un referente de desarrollo industrial, logístico y urbanístico, por ello, se atenderán diversas y añejas demandas de los vecinos como la rehabilitación de drenaje sanitario y colectores pluviales en la cabecera municipal y en el ejido Bacorehuis segunda etapa, sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, y se garantizará el abasto de agua potable gracias a la ampliación de la planta potabilizadora en Topolobampo y la construcción del clarificador en la planta del Poblado Seis, Villa Gustavo Díaz Ordaz, así como obras de pavimentación para mejorar la movilidad, dignificando, con ello, la vida de los vecinos.

Obras en Ahome:

Pavimentación de 7 calles (874.32 metros de longitud), inversión superior a los 21 millones de pesos.

Rehabilitación de drenajes y colectores pluviales (15 obras), inversión superior a los 26.4 millones de pesos

Obras de agua potable (2 obras), inversión superior a los 25.3 millones de pesos.

“Vamos a resolver muchos problemas de drenaje, el problema mayor de Los Mochis es el drenaje y le hemos metido recursos, le hemos invertido, no menos de 300 millones al tema del drenaje”, afirmó Rocha.

Asimismo, como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mediante el cual se construirán viviendas dignas y funcionales, con todos los servicios públicos y acceso a los servicios médicos y educativos, en el municipio, comenzó la construcción, de mil 304 viviendas en los conjuntos habitacionales Las Cañas, Virreyes Parcela 28 y Nuevo Horizonte, teniendo como meta 3 mil 169 casas tan solo en el municipio de Ahome y 17 mil 500 en todo el estado.

Por otra parte, el Ejecutivo estatal, destacó que, con el desarrollo del Plan México y una inversión de 13 mil millones de dólares el puerto de Topolobampo, es reconocido como un polo de desarrollo económico, gracias a su potencial logístico, industrial y energético, precisando que, ahí se concentrarán proyectos internacionales clave para posicionar a Sinaloa como un líder en inversión, desarrollo empresarial y generador de empleos.

Proyectos en marcha en Topolobampo:

Planta de Metanol MEXINOL

Planta de Amoniaco GPO/PROMAN

Planta de hidrógeno verde con energía solar DH2 ENERGY

Terminal de gas natural licuado SEMPRA ENERGY

Proyecto minero de cobre OROCO RESOURGE COPR

Parque industrial Puerta Pacífico.

“El Plan México, ha considerado esta zona como Polo de Desarrollo, se llama Topolobampo, son 14 en el país y nosotros tenemos uno, que nos llena de orgullo”, dijo.

Por último, el Gobernador Rocha señaló que, fortaleciendo la conectividad estatal y regional, detonando oportunidades de bienestar, otra obra que impulsa el gobierno federal es la construcción de la Carretera Topolobampo- Chihuahua- Texas, un proyecto de construcción que, favorecerá la transitabilidad hacia el estado vecino e integrando las comunidades más apartadas de la sierra de Sinaloa, además, disminuyen los costos logísticos en el transporte de la producción.

Precisando que este proyecto, ya fue aprobado por la presidenta, ahora se busca en conjunto con los empresarios y el esfuerzo de los gobernadores de ambos estados, concluirla “Es hacer el puente y son 72 kilómetros de carretera a Chihuahua, es lo que falta”, puntualizó.

Entre los asistentes que se dieron cita en esta presentación del proyecto en Ahome, se encuentran Codesin Norte, ASIPONA Topolobampo, CANACINTRA, CMIC, CANACO, Sempra Energy, Red Los Mochis, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, AMPI, Asociación de Hoteles y Moteles, AMAV, ADETIC, ANIERM Sinaloa, Consejo Empresarial Restaurantero, Colegio de Contadores, AARFS, AMEXME Los Mochis, Alfer, CONEKTA, Parque logístico, Grupo Ceres, Agrícola SL, Parque Industrial Puerta Pacifico, Accionista Pacífico Mexinol, Gas y Petroquímica de Occidente GPO, AMMJE, REMUNE (Mujeres Empresarias), NAPAC y UPARK, Grupo Félix Automotriz y Alimentos del Mar de Norte América.

Cabe señalar que, el desarrollo de estos proyectos fundamentales, además de favorecer la economía sinaloense, apuestan al crecimiento e integración de nuestra sociedad, sin generar ningún costo económico para la población y con empresas locales, y es la contribución de Sinaloa al Plan México, estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

