Lluvia abre socavones en 3 casas de Naucalpan

A unas horas de las fuertes lluvias que provocaron el desbordamiento del Río Verde en la colonia Nuevo San Rafael de municipio de Naucalpan, los vecinos del Andador Cultura Tlatilca lidian con los estragos de las afectaciones, como lo son la pérdida de electrodomésticos y los olores a drenaje.

Jaime Solís, quien vive en esta zona, relató a La Razón cómo el sistema de drenaje del andador colapsó y regresó las aguas negras hacia la zona urbana.

“Fui hacia la presa y me tocó ver cómo el tapón se botó por la presión del agua. No sé de dónde saqué fuerzas, la verdad… me vine corriendo y gritando. Algunas personas que estaban en el puente escucharon mis gritos y todos corrimos a sacar nuestros carros y a protegernos”, detalló Solis.

El Dato: El Gobierno de San Luis Potosí informó que fueron suspendidas las clases al menos hasta hoy en la zona de la huasteca, debido a los daños por las lluvias.

Más de 500 trabajadores del Ayuntamiento de Naucalpan, del Gobierno del Estado de México y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) participaron ayer en labores de limpieza, desazolve y sanitización en la colonia Nueva San Rafael, una de las más afectadas por el desbordamiento del Río Verde.

Autoridades locales instalaron módulos de vacunación para atender a las personas que tuvieron contacto con aguas residuales y espuma tóxica, además de aplicar vacunas a animales domésticos afectados por la inundación.

Por su parte, el director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), Ricardo Gudiño, informó que tres casas deberán ser desalojadas de manera preventiva, ya que presentan socavones en su base.

1.5 metros de altura alcanzó el agua en algunas zonas de San Rafael

“Vamos a evacuar tres de esas casas que tuvieron una parte de socavón en su parte de base. Lo que vamos a hacer es un muro de gavión, pero por mientras, vamos a evacuar para que terminemos los trabajos y les podamos dar certeza de regresar a su domicilio”, explicó.

María Rodriguez, quien vive y tiene un negocio cerca del río que se desbordó, relató que aún no han podido conectar una vitrina y un refrigerador que se mojaron, debido a que el agua alcanzó los 40 centímetros de altura dentro del local. “En el negocio tenemos un indicador en el río; cuando el indicador alcanzó el tercer nivel, ya para desbordarse, empezamos a tomar las medidas preventivas; mi hija fue quien vino a decirme”, comentó Rodríguez.

Luis, vecino del Andador Cultura Tlatilca, comentó que él se enteró cuando estaba trabajando en la barbería de su propiedad, que está en el inmueble en el que habita, gracias a que su tío le avisó que se había desbordado el río.

En andador cultura tlatilca, esquina con cerrada Guadalupe Victoria, se aprecian algunos enseres que fueron sacados de un inmueble inundado. Fotos›Abraham Saldivar ›La Razón

El vecino señaló que, a diferencia del año pasado, cuando no hubo presencia inmediata de servidores públicos tras los efectos de las lluvias, en esta ocasión las autoridades sí han estado pendientes y no han dejado de trabajar, desde el mismo domingo.

Las personas entrevistadas por este medio coincidieron en que, durante las primeras horas de ayer, personal del OAPAS, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal, de Conagua y del Gobierno del Estado de México, llegaron al lugar para hacer trabajos de saneamiento y bombeo.

Sobre esto, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, afirmó que, derivado de la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, fue posible retirar el tapón que obstruía la presa Los Cuartos y así evitar su desbordamiento, como ocurrió con el Río Verde.

Detalló que, gracias a que el personal de la Conagua realizó una intervención técnica, se pudo liberar por completo la obra y mantener el control de la estructura. Esta acción, aseguró, es resultado del trabajo preventivo iniciado desde febrero, en conjunto con autoridades estatales y federales.

Personal de diversas dependencias municipales, estatales y federales extrae las aguas negras y la espuma en la calle Isabel Navarro de la colonia Nueva San Rafael, ayer. Fotos›Abraham Saldivar ›La Razón

Explicó que las maniobras incluyeron demolición de concreto, desazolve de túneles con personal especializado y el uso de maquinaria y bombeo constante, y precisó que se han retirado más de 700 toneladas de basura, como parte del esfuerzo por proteger a la población.

En tanto, la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México —dependiente de la Conagua—, Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, informó que las fuertes lluvias del domingo provocaron la activación del protocolo de operación conjunta.

En entrevista para Almediodía con Solórzano, la funcionaria mencionó que se realizan esfuerzos para sancionar a los responsables de las descargas ilegales de basura en cuerpos de agua como la presa El Capulín y la presa Los Cuartos. Además, detalló que en esta última se eliminó un tapón de basura de cerca de 70 metros, con lo que se previnieron nuevos desbordamientos.

“Ayer (domingo) fue una lluvia, en particular en esa zona, de 30 milímetros, lo cual ya se considera una lluvia fuerte. Tuvimos lluvias, también el sábado, y hay pronosticadas lluvias para hoy y toda la semana, en diferentes intensidades”, apuntó.

SE EVALÚA DRENAJE. Por la mañana, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal dará apoyos adicionales, en caso de resultar necesario, para atender a la población afectada por la inundación que se registró por el desbordamiento del Río Verde a causa de la lluvia del domingo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal indicó que se brindará ayuda a los Gobiernos municipal y del Estado de México y agregó que la Conagua ya evalúa la red de drenaje del lugar.

“Se va a ayudar al presidente municipal y a la gobernadora. Conagua está para ver todo lo que tiene que ver con la red de drenaje y, si es necesario algún apoyo adicional, porque el Estado de México iba a dar apoyos, pues estaríamos apoyando”, dijo.

Consultada sobre si habrá alguna investigación para saber si hay responsables por este hecho, respondió que será un asunto del que se hará cargo el organismo citado.