Mexinol firma en Sinaloa plan internacional

Rocha Moya, atestiguó la firma de los contratos para la instalación de la empresa Mexinol, una alianza emblemática entre México, Corea del Sur, Italia, Estados Unidos y Japón, que posicionará a México como referente en la producción de energéticos limpios y sostenibles.

Con la presencia de autoridades mexicanas, representantes diplomáticos y directivos internacionales, firmaron en la Ciudad de México los contratos que consolidan el inicio de la fase de construcción del proyecto Pacífico Mexinol, la planta de metanol verde más grande del mundo, que se desarrollará en el puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, en el norte de Sinaloa.

En su participación, el gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resaltó que esta inversión representa una oportunidad fundamental para el crecimiento económico y la sostenibilidad de la región, y afirmó que el respaldo de Estados Unidos, el Banco Mundial a través de la IFC, así como de las empresas Samsung, Techint y Grupo Maire , demuestra la confianza en Sinaloa y en la viabilidad técnica, ambiental y social del proyecto.

El Tip: El proyecto es parte del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar, anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde Sinaloa es uno de los 14 puntos estratégicos.

“Sinaloa está listo para convertirse en un actor relevante en la nueva industria verde global. Esta alianza que hoy se consolida entre Estados Unidos, Italia, Corea del Sur y México —con epicentro en Sinaloa— es una señal clara de que cuando se trabaja con visión, responsabilidad y cooperación, las alianzas estratégicas siempre dan como resultado prosperidad y desarrollo”.

Reiteró que el Gobierno del Estado acompañará con responsabilidad y compromiso cada etapa del desarrollo, garantizando certeza jurídica, estabilidad laboral y colaboración plena con todos los actores involucrados.

Entre los asistentes destacaron Rommel Gallo, director general de Transition Industries LLC; Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Huh Tae-wan, embajador de la República de Corea en México; y Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, quienes refrendaron el compromiso de sus países con esta alianza internacional que tiene a Sinaloa como epicentro.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que Pacífico Mexinol constituye un ejemplo del tipo de cooperación binacional que contribuye al crecimiento económico responsable y a la transición energética global. Señaló que este tipo de inversiones generan impactos positivos tanto en las comunidades locales como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“El proyecto de Mexinol es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, expresó.

Hoy damos un paso decisivo para concretar una de las inversiones más importantes en la historia del norte de Sinaloa: el inicio de lo que será Pacífico Mexinol, una alianza entre México, Estados Unidos, Italia y Corea del Sur, que ha elegido a Topolobampo como sede de una… pic.twitter.com/yiOAksoqj4 — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) June 30, 2025

A su vez, el secretario de Economía del Estado de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, puntualizó que el Gobierno del Estado ha acompañado activamente todas las fases del proyecto, facilitando el proceso para su consolidación.

“Este proyecto representa para nosotros una inversión estratégica para el desarrollo económico y social de Sinaloa. Por ello, el gobernador Rocha Moya, ha brindado un apoyo institucional cercano y constante para asegurar que cada etapa de Pacífico Mexinol avance con certeza jurídica y estabilidad. Reafirmamos nuestro compromiso de ser un aliado firme y responsable para que esta iniciativa continúe su camino con visión de largo plazo y beneficio para toda la región”, afirmó.

El proyecto Pacífico Mexinol, con una inversión estimada en 3,300 millones de dólares y respaldado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial, destaca por su compromiso ambiental al operar con una innovadora solución hídrica que reutiliza aguas residuales municipales, evitando el uso de agua dulce y protegiendo el ecosistema de la Bahía de Topolobampo.

Impulsado por la empresa estadounidense Transition Industries LLC, este esfuerzo internacional combina tecnología avanzada, cooperación intergubernamental y financiamiento multilateral, fortaleciendo la industria energética de México y posicionando a Sinaloa como un nodo clave en la nueva industria verde global.

En la reunión participaron destacados directivos empresariales, entre ellos Hong Namkoong, presidente y CEO de Samsung E&A; Robert Yun, Chief Marketing Officer de Samsung E&A; Taejoon Park, director general de Samsung en México; Alejandro Maluf, presidente de Techint North America; y Fabio Fritelli, managing director de Nextchem; Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía Federal; Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome; y Eduardo Arámbula Pérez, presidente regional de CODESIN en la zona norte.

El Gobierno del Estado de Sinaloa reafirma su compromiso con la atracción de inversiones sostenibles, la cooperación internacional y la promoción del desarrollo económico con justicia social, en beneficio del presente y futuro de las y los sinaloenses.

Como parte de estos acuerdos, Transition Industries LLC firmó los contratos con las empresas Samsung Engineering Co., Ltd., de la República de Corea, y Techint, firma italo-argentina con operación en México, quienes estarán a cargo del diseño y construcción de la planta.

También se firmó el contrato con el grupo italiano Maire, por un monto de 250 millones de euros, para la transferencia de tecnología y patente que permitirá operar el proceso de producción de metanol verde bajo estándares internacionales.

JVR