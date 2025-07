Le llueven reclamos a Durazo por el asesinato de madre y sus 3 hijas

El asesinato de una joven madre de 28 años de edad y sus tres hijas, dos de 11 años y una de nueve, el fin de semana, generó una ola de indignación y de reclamos hacia el Gobierno de Sonora, y su titular, Alfonso Durazo Montaño, por parte de colectivos y usuarios de redes sociales.

En un pronunciamiento conjunto, diversos colectivos expresaron: “La rabia y el dolor nos moviliza a gritar hoy con nuestras fuerzas que las violencias por las que hemos estado atravesando durante ya más de dos décadas deben parar.

“Niñas, niños, jóvenes, adultos, ¿cuantas más deben ser asesinadas para que reaccionemos? ¿cuantas más para que el Estado haga lo que le toca hacer?, brindarnos las condiciones para vivir una vida libre de violencia”, señalaron.

El Dato: Cerca de las 08:59 horas del viernes fue encontrado el cuerpo de la madre de las niñas, en la carretera 36 Norte, a la altura del poblado de Miguel Alemán.

En tanto, en las redes sociales se presentó una lluvia de reclamos directos en contra del gobernador Alfonso Durazo, quien en los primeros minutos de ayer subió un mensaje en su cuenta de X, en el que dijo lamentar “como padre y como abuelo” el múltiple asesinato.

“¿Dos días tarde, mi gobernador?, ¿ayer y antier no le pesó la tragedia?, tampoco le pesa saber que tenemos tantos desaparecidos?, le respondió el usuario @aflores_naj1.

“Con nuestras niñas y niños no. La paz primero ante todo. Sigamos construyendo entornos de tranquilidad para nuestras infancias”, compartió a su vez el usuario @Flavioalbertocv.

En su mensaje, el morenista Alfonso Durazo apuntó: “La detención del presunto responsable —pareja sentimental de la madre y vinculado a actividades delictivas— no repara las pérdidas; sin embargo, refleja la respuesta eficaz y coordinada de las autoridades competentes”. A esto, el usuario @xesarl80 respondió: “Vinculado a actividades delictivas o sea que tenía que detenerlo antes, ahorita ya para qué?”

En la cuenta personal del gobernador y en otras de X y de Facebook aparecieron mensajes similares, algunos incluso con insultos hacia el mandatario, y no faltó quien pidiera la “pena de muerte” para el asesino de las cuatro mujeres.

El gobernador también escribió en sus redes sociales: “Sabemos que el consumo y tráfico de drogas, así como las relaciones con personas ligadas al crimen organizado, generan entornos de alto riesgo, especialmente para niñas y niños. Ante esto, debemos actuar con absoluta firmeza, procurar justicia, proteger a las víctimas y trabajar para evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

El múltiple crimen aparentemente está asociado con violencia familiar, un delito cuya incidencia creció 40 por ciento durante la primera mitad del sexenio de Durazo Montaño, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos arrojan que entre 2022 y 2024, los tres primeros años completos de la actual administración, se abrieron 22 mil 812 carpetas de investigación por este ilícito, mientras que, en el mismo periodo anterior, es decir, de 2019 a 2021, la cifra fue de 16 mil 262.

Por otro lado, en lo que va de este 2025, con corte a mayo, en Sonora se registra una ligera alza de 3.9 por ciento en la incidencia de homicidio doloso en comparación con el mismo periodo del año pasado, al pasar las carpetas de 434 a 451 entre un año y otro.

Ayer por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum condenó el múltiple crimen y pidió al Gabinete de Seguridad definir la tendencia de la violencia familiar, pero, sobre todo, la infantil en el país.

La mandataria confirmó que hay un detenido como presunto responsable del asesinato de las cuatro mujeres y comentó: “Lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Vamos a revisar. Siempre vamos a condenar cualquier feminicidio y, obviamente, la violencia contra las niñas y los niños”.

Cecilia Delgado, líder de Buscadoras por la Paz Sonora —organización que encontró los cuerpos de las infantes asesinadas—, comentó que hallar a las tres menores sin vida el pasado sábado “fue algo devastador”, que la dejó sin poder dormir, debido a la impresión, ya que, según su descripción, una de las niñas mayores intentaba proteger a su hermana, quien parecía estar en posición fetal, posiblemente con miedo.

“Nos habían dicho que estaban semienterradas. Cuando llegamos y vimos... no se puede explicar, estaban muy cerca de la carretera, sólo a unos pasos, y aun así nadie las había encontrado”, dijo Cecilia Delgado.

En entrevista con medios locales, la activista llamó a no normalizar hechos como éste, en que una madre, de 28 años de edad, y sus hijas, una de nueve y dos gemelas de 11, fueron asesinadas con gran violencia.

En este contexto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, informó que el probable responsable del multiasesinato podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión.

Acuña Griego dijo a medios locales que, por el sigilo que debe rodear al caso, no podía hacer más declaraciones, pero mencionó que 70 años de cárcel es la pena máxima contemplada en el Código Penal del Estado de Sonora.

ÚLTIMO ADIÓS. Ayer por la tarde, familiares y amigos dieron el último adiós a las tres pequeñas y a su madre durante un funeral privado que se realizó en un modesto inmueble, de piso de tierra, en la ciudad de Hermosillo.

Afuera de donde se realizaba el velorio, el padre de las menores, Carlos Antonio Tapia, pidió justicia para sus tres pequeñas y para la mamá de ellas, de quien se había separado hace cuatro años.

El joven mencionó que todos los fines de semana se reunía con sus tres hijas y que el último día que las vio fue el pasado lunes, cuatro días antes de que su expareja fuera localizada sin vida y cinco días antes de que ocurriera lo mismo con las menores.

“Yo lo que pido es que se haga justicia, los muchachos que fueron, que caigan todos, no tengo palabras, ando destrozado, me duele mucho el pecho, no he dormido ni comido”, expresó.

Por la noche, un juez de control vinculó a proceso penal a Jesús Antonio “N”, como presunto responsable de feminicidio agravado y homicidio infantil, en agravio de las víctimas.