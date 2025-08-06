Anuncian obras de movilidad, transporte e infraestructura en el Edomex; invierten 11 mil 818 mdp

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, anunció las obras en materia de transporte público, movilidad, senderos seguros e infraestructura educativa que se llevarán a cabo como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, en beneficio de 10 millones de personas.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el banderazo de inicio de obra para la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente, el secretario detalló que este plan integral se lleva a cabo en un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno.

“Son recursos que aportan tanto el municipio, el estado y el Gobierno. Federal”, la inversión es tripartita, enfatizó.

El Mtro. Jesús Esteva, destacó el trabajo en conjunto entre @GobiernoMX, @GobCDMX y el @Edomex, para la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente que transformarán la movilidad en el oriente de la Ciudad de México y beneficiarán a un millón de habitantes de la región. 🤝 pic.twitter.com/o2CvN4b1Cu — SICT México (@SICTmx) August 7, 2025

¿Cuáles municipios del Edomex se benefician con las obras de movilidad, transporte e infraestructura?

Entre 2025 y 2027 se invertirán 11 mil 818 millones de pesos (mdp) y los municipios favorecidos son:

Chimalhuacán

Chalco

Ecatepec

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla

Valle de Chalco

En presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó las acciones a realizar en el oriente del Estado de México.

Informó que, en materia de transporte público, la inversión será de alrededor de 3 mil millones de pesos, de los cuales 268 mil mdp son para este año.

Entre los proyectos destacan el Trolebús Ixtapaluca, en el que se harán estudios este año; la ampliación del Mexibús Línea 3 Panteón los Rosales; la chatarrización de 7 mil 335 vehículos, así como el proyecto de corredores.

En cuanto a movilidad, con un monto de 5 mil 900 mdp, se invierte en los trenes de repavimentación que permiten hacer trabajos por administración, así como atender la conservación de la red vial, tanto primaria como secundaria del Estado de México.

Este rubro incluye la conservación de 20 puentes de diferentes longitudes y dimensiones que tienen que ver con la movilidad en la región; entre ellos, los puentes Alameda Oriente, así como el puente Pirámides que prácticamente se está concluyendo.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM y de la Gobernadora del Estado de México, @delfinagomeza, dieron banderazo a los trabajos de construcción de los puentes Alameda… pic.twitter.com/pe1QMDemlr — SICT México (@SICTmx) August 7, 2025

“Movilidad es una de las demandas más sentidas”, afirma SICT

Acompañado por el director general del Centro SICT Estado de México, Francisco Luis Quintero Pereda, Esteva Medina dijo que la movilidad es una de las demandas más sentidas en el Gobierno de México y que los mexiquenses le manifestaron a la Presidenta.

Respecto a Senderos Seguros “Camina libre camina segura”, son mil km los que se estarán realizando durante tres años, con un monto de 3 mil millones de pesos en 2025, comentó Esteva Medina.

Además de la intervención en luminarias, banquetas, inclusive en algunas zonas se contempla el asfalto y la incorporación de arte urbano con murales.

En materia de Infraestructura Educativa en 2025 se invertirán 400 millones. Se están iniciando seis prepas en 2025 y en 2026 se realizarán en Chicoloapan, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla. “Estaremos teniendo por lo menos una preparatoria en cada uno de los municipios”, recalcó el Secretario de la SICT.

Luego de dar a conocer las acciones puntuales que se desarrollarán en el Edomex, destacó que “en esta etapa del segundo piso de la Cuarta Transformación, pensamos en disminuir desigualdades, en mejorar las condiciones de vida de las personas”.

En el evento estuvieron también presentes el Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez; el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, entre otros funcionarios.

JVR