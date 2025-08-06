Tere Jiménez anuncia que Aguascalientes será sede de 4 eventos deportivos nacionales

Aguascalientes será sede de importantes eventosdeportivos que generarán una derrama económica superior a los 75 millones de pesos y la asistencia de más de 9 mil personas de todo el país, anunció la gobernadora Tere Jiménez desde las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo Federal.

Señaló que el Campeonato Nacional Supremo, el Hyathlon Aguascalientes, el Gravel Aguascalientes “El Gigante de México” y el Campeonato Nacional Tlatoani Cuauhtémoc, a desarrollarse en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, forman parte de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo 2025 y se llevarán a cabo en el estado gracias a la seguridad, infraestructura deportiva, ubicación privilegiada y hospitalidad que caracterizan al estado.

Reconocen impulso al deporte en Aguascalientes

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, reconoció el impulso que Aguascalientes ha dado al turismo deportivo, así como la calidad de sus instalaciones.

“Con esta estrategia buscamos que destinos como Aguascalientes reciban más visitantes. La infraestructura deportiva con la que cuenta el estado es impresionante, desde albercas olímpicas, un velódromo y estadios de primer nivel. Felicidades a Aguascalientes, que cuenta con una cartelera muy sólida y fortalecida con eventos deportivos”, indicó.

José Luis Sosa Limón, presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (COMETUD), aseguró que esta participación posicionará aún más a Aguascalientes como referente de turismo deportivo.

“Gracias a esta participación, el estado comenzará a cosechar más frutos en términos de derrama económica, incremento en el número de turistas y desarrollo deportivo”, finalizó.

Conoce los 4 eventos deportivos que se realizarán en el estado

Los eventos nacionales que se desarrollarán en Aguascalientes son el Campeonato Nacional Supremo, en la disciplina de baloncesto, a realizarse del 29 al 31 de agosto; el 27 de septiembre se llevará a cabo el Hyathlon Aguascalientes, en la disciplina de Fitness Racing, una competencia multideportiva que incluye carrera, ciclismo y pruebas funcionales.

Además, los días 4 y 5 de octubre se realizará el Gravel Aguascalientes “El Gigante de México”, modalidad de ciclismo de ruta en terracería; y finalmente, del 21 al 23 de noviembre tendrá lugar el Campeonato Nacional Tlatoani Cuauhtémoc, en la disciplina de limalama, un arte marcial moderno.

Acompañaron a la gobernadora Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte de Aguascalientes (IDEA); y Mauricio González López, secretario de Turismo de Aguascalientes.

