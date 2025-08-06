Moody’s Local México ratifica calificación crediticia A.mx al Gobierno de Tamaulipas.

La agencia calificadora Moody’s Local México reafirmó la calificación de emisor del Gobierno de Tamaulipas en A.mx, con perspectiva estable, como parte de su revisión anual de cartera.

Este resultado fortalece la confianza de los inversionistas y consolida la posición de la entidad como un destino atractivo para el desarrollo económico, informó el secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui.

“El resultado de esta evaluación es reflejo del liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una administración financiera sólida, basada en la disciplina y el uso responsable de los recursos públicos, elementos clave para el crecimiento económico y el bienestar social en Tamaulipas”, destacó Lavín Verástegui.

TE RECOMENDAMOS: Reforma electoral IECM advierte sobrecarga de funciones por desaparición de organismos electorales locales

Además, se ratificaron siete calificaciones de deuda del estado, cinco de ellas cuentan con la calificación AAA.mx, lo que significa que el Gobierno de Tamaulipas tiene finanzas muy sólidas y no existe riesgo de que no cumpla con sus pagos; las otras dos calificaciones, AA+.mx y AA.mx, también son muy positivas, ya que reflejan una alta confianza en la capacidad del estado para cumplir puntualmente con sus compromisos financieros.

Estas calificaciones muestran que Tamaulipas maneja bien su dinero, y que eso genera confianza entre los bancos y otras instituciones para invertir o prestar recursos al estado.

Ratificación a calificación crediticia es por base económica de Tamaulipas

Moody’s Local México destacó que la ratificación obedece a diversos factores, entre los que se encuentran, la amplia y diversificada base económica de Tamaulipas, un alto nivel de ingresos propios, una posición de liquidez moderada, la disciplina financiera sostenida y un manejo responsable de las finanzas públicas, además del nivel de deuda equivalente al 52% de los ingresos operativos.

Este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Tamaulipas como un ente confiable ante el sistema financiero nacional, al tiempo que mejora sus condiciones de acceso a financiamiento para impulsar proyectos estratégicos de desarrollo.

La evaluación positiva de Moody’s se suma a recientes pronunciamientos de otras agencias como PCR-Verum y Fitch Ratings, que coinciden en destacar la fortaleza financiera del Estado y su compromiso con la transparencia, eficiencia y estabilidad presupuestaria.

Estas acciones son reflejo del compromiso del Gobierno de Tamaulipas con una gestión responsable y transparente de los recursos públicos, impulsando una transformación económica orientada al desarrollo y al bienestar de todas las familias tamaulipecas.

JVR