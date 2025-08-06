IECM advierte sobrecarga de funciones por desaparición de organismos electorales locales.

La reforma electoral que se genere debe encaminarse a consolidar la autonomía y la independencia de los organismos electorales locales, afirmó la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán. Además, advirtió una sobrecarga de funciones.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán; la consejera electoral Sonia Pérez Pérez y el consejero electoral Ernesto Ramos Mega sostuvieron un encuentro con integrantes de la Comisión de la Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados que preside el legislador Víctor Hugo Lobo Román.

En el marco de la Tercera Reunión Ordinaria de dicha Comisión, Avendaño Durán expuso que, si bien es necesario realizar un diagnóstico de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del Sistema Nacional de Elecciones, considerar la desaparición de las autoridades locales implicaría una sobrecarga de funciones, que no derivaría en mayor eficiencia, sino en una atrofia de los procesos.

“No me imagino, de ninguna manera, que pudiéramos regresar a un esquema en el que esta función tan relevante para el país, una vez que se logró la autonomía y ciudadanización de la función electoral, pudiera regresar al control de algún ente de gobierno”, enfatizó la consejera presidenta del IECM.

Gracias a la @Mx_Diputados por recibir al #IECM en la Comisión de Reforma Política-Electoral. La CP @PatyAvendanoD; la CE @soniaperezmx y el CE @ramos_mega compartieron la experiencia del Instituto en materia electoral. pic.twitter.com/4sdwtE4mL3 — IECM (@iecm) August 6, 2025

En ese sentido, el presidente de la Comisión de la Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román; destacó que el diálogo con el IECM constituye un paso importante en los trabajos que se realizarán para consolidar el contenido de la reforma electoral.

“Teníamos que arrancar con tener una idea clara de su estructura orgánica, de todo el Sistema Electoral y lo que tiene que ver con los organismos locales y lo mucho que tiene que aportar el Instituto de la Ciudad de México por sus avances en materia de paridad, innovación tecnológica y participación ciudadana”, resaltó.

En el Salón de Protocolos C, el consejero electoral Ernesto Ramos Mega destacó que el IECM ha desarrollado diversas innovaciones para facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía capitalina entre los que destacan el Sistema Electrónico por Internet y la Plataforma Digital de Participación Ciudadana que permiten que la ciudadanía emita su opinión virtual en la Consulta de Presupuesto Participativo.

“Desaparecer al Instituto Electoral de la Ciudad de México implicaría perdernos de estas innovaciones que han potenciado derechos de la ciudadanía. También perderíamos criterios de vanguardia, por ejemplo, en el tratamiento de los votos nulos y por los cuales obtuvimos hasta 10% menos de votos nulos en la elección judicial que el INE. El IECM ha diseñado procesos para el ejercicio más eficiente de los recursos públicos en los procesos electivos bajo su responsabilidad”, subrayó.

El Consejero Electoral @ramos_mega destacó los avances del #IECM en materia de innovación y tecnología, y subrayó cómo estos logros fortalecen los procesos democráticos en la Ciudad de México. pic.twitter.com/K8kIpWDIwN — IECM (@iecm) August 7, 2025

A su vez, la consejera electoral Sonia Pérez Pérez resaltó la importancia de las acciones realizadas por los organismos públicos locales a la vida democrática y a la participación ciudadana del país, como ha sido la implementación de acciones afirmativas, en donde la Ciudad de México ha sido pionera.

“Los organismos públicos locales aportan a la democracia a nivel nacional. Y esto solamente se logra cuando vemos las problemáticas a nivel local y buscamos cómo irlas afrontando. No es la primera vez que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aporta figuras y ejercicios que sirven como una referencia a nivel nacional”, indicó.

JVR