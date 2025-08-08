Muere en accidente de auto el hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, lamentó la muerte de Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de la entidad, Luis Armando Reynoso Femat.
“Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y la joven María Paulina Ibarra”, escribió Tere Jiménez en la red social X.
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que una camioneta se salió de la autopista Aguascalientes-León, dejando como saldo dos personas muertas y una herida. El accidente ocurrió en el kilómetro 85, a la altura de Encarnación de Díaz.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional para acordonar la zona y lograr el rescate de los cuerpos. Además, se realizaron cortes a la circulación para evitar un accidente mayor.
Posteriormente, se reveló que las personas fallecidas eran de Luis Armando Reynoso López y su prometida Paulina Ibarra. El nombre de la persona herida corresponde a Miguel González, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Luis Armando Reynoso Femat fue gobernador de Aguascalientes por el PAN entre 2004 y 2010. En su administración, impulsó proyectos de obra pública e infraestructura que influyeron en el desarrollo de la capital y el estado.
