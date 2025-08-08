En Chiapas, habilitan centro temporal para recibir migrantes deportados de EU.

El Gobierno federal habilitó un centro de recepción temporal en Tapachula, Chiapas, para recibir a los migrantes mexicanos que son deportados desde los Estados Unidos, el lugar tiene una capacidad para recibir hasta 600 personas.

En el nuevo sitio las personas repatriadas, tendrán acceso a un lugar para dormir, comer, regaderas y baños, además, este, está pensado para brindarles documentos, inscripción a programas sociales y de salud.

El lugar ha sido habilitado en el Estadio Olímpico de Tapachula, y es con el objetivo de acoger temporalmente a los mexicanos que lleguen en vuelos al aeropuerto de esta ciudad, mientras esperan viajar a sus municipios de origen.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el plan denominado “México te abraza”, busca recibir a los mexicanos que son deportados hasta la frontera Sur, que llegan en vuelos cada vez más constantes al aeropuerto de Tapachula, uno de los cinco donde llegan migrantes deportados.

Sólo el jueves llegaron a Tapachula dos vuelos, uno con 98 mexicanos que provenían de Luisiana y otro de 118 de San Diego, que fueron recibidos en el centro de recepción.

Trump avala redadas contra migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó realizar redadas migrantes, para capturar y deportar a indocumentados ligados con reportes de violencia.

Sin embargo, la polémica se generó luego de que se borrara el criterio de detención, atacando incluso a los ciudadanos estadounidenses que tienen relación con los migrantes.

Dichas acciones del presidente Donald Trump fueron duramente criticadas debido a que ya no solo participaban agentes del ICE. También se sumaron golpeadores nacionalistas, que se cubrían la cara.

Recientemente, el ICE redujo la edad (19 años) de registro en sus filas para poder incrementar el número de elementos que participaban en las redadas migrantes. Ahora se han reportado redadas en centros de trabajo y centros comerciales.

Entre los estados en los que se han realizado dichas acciones destacan:

California

Chicago

Texas

Nueva Jersey

JVR