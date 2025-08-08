Tamaulipas, líder nacional en crecimiento de actividades primarias durante 1er trimestre de 2025.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2025, las actividades primarias que comprenden el sector agrícola, la cría y exportación de animales, el aprovechamiento forestal y la pesca, registraron en Tamaulipas un incremento del 24.3 por ciento, posicionando a la entidad en el primer lugar a nivel nacional.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de las y los productores, el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y las políticas públicas implementadas para impulsar el desarrollo del sector.

Varela Flores subrayó que el repunte de las actividades primarias con un incremento del 24.3 por ciento no solo fortalece la economía del estado, sino que también contribuye a la generación de empleos y al abastecimiento de alimentos de calidad para el mercado nacional e internacional.

“Este logro es muestra de que Tamaulipas tiene un enorme potencial productivo y que, con trabajo constante, innovación y apoyo a nuestros productores, podemos seguir avanzando hacia un campo más competitivo y sustentable”, afirmó.

El funcionario reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de seguir respaldando al sector primario con programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento e infraestructura, con el objetivo de mantener el liderazgo de Tamaulipas en la producción y aprovechamiento de los recursos naturales.

JVR