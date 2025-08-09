‘No se encontraron pruebas en mi contra’, dice Tania Contreras sobre investigación del delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas.

La presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, respondió a los señalamientos realizados en redes sociales, después de que se revelara que era investigada por el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto.

Aclaró que era investigada después de una denuncia presentada por el PAN, basada en notas periodísticas, difundidas por medios de comunicación.

Ante la información que circula en distintos medios de comunicación, comparto el siguiente posicionamiento. pic.twitter.com/tN8Vi0Q1qL — Tania Contreras (@taniacontl) August 9, 2025

Tania Contreras fue investigada por los siguientes delitos:

Contrabando

Delincuencia organizada

Encubrimiento

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Asociación delictuosa

Tráfico de influencias

Enriquecimiento ilícito

En un comunicado, dirigido a la opinión pública, la presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas dijo que acudió de manera voluntaria en la Fiscalía para presentar su declaración.

“El 10 de julio del 2025, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal, al determinar que no existían elementos probatorios que sustentarán los señalamientos”, dijo Tania Contreras.

‘No se encontraron pruebas en mi contra’, dice Tania Contreras. ı Foto: Especial.

