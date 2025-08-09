‘No se encontraron pruebas en mi contra’, dice Tania Contreras sobre investigación del delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas.

La presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, respondió a los señalamientos realizados en redes sociales, después de que se revelara que era investigada por el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto.
Aclaró que era investigada después de una denuncia presentada por el PAN, basada en notas periodísticas, difundidas por medios de comunicación.
Tania Contreras fue investigada por los siguientes delitos:
- Contrabando
- Delincuencia organizada
- Encubrimiento
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Asociación delictuosa
- Tráfico de influencias
- Enriquecimiento ilícito
En un comunicado, dirigido a la opinión pública, la presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas dijo que acudió de manera voluntaria en la Fiscalía para presentar su declaración.
“El 10 de julio del 2025, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, resolvió el no ejercicio de la acción penal, al determinar que no existían elementos probatorios que sustentarán los señalamientos”, dijo Tania Contreras.
JVR