Hidalgo avanza hacia movilidad urbana sostenible con tren México-Pachuca

El pasado fin de semana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, supervisaron el avance del proyecto del tren de pasajeros México-Pachuca.

Ahí la mandataria reconoció que Hidalgo, a través de la Zona Metropolitana de Pachuca, tiene una conectividad enorme con una parte del Estado de México y la Ciudad de México, que permitirá que estudiantes y trabajadores que viven entre estos dos puntos se trasladen de forma más rápida y segura.

“El tren, de esta forma, no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum habla durante la supervisión del tren México-Pachuca. ı Foto: Cortesía

En compañía de autoridades de los tres niveles de gobierno y personas ejidatarias, agregó que el derecho de vía está completamente libre, por lo que, ya sin impedimentos para trabajar, el tren de pasajeros que representa una inversión de 74 mil millones de pesos, estará listo para el primer semestre del 2027.

En tanto que, en las 950 hectáreas donadas por el gobierno de Hidalgo, en el municipio de Zapotlán y en donde se instalará un Polo del Bienestar, también se desarrollarán industrias, viviendas, escuelas y hospitales.

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, detalló que el tren de pasajeros tendrá un tiempo de recorrido de una hora con 15 minutos de Buenavista a Pachuca, con velocidades máximas de 130 kilómetros por hora. Contará con 15 trenes con capacidad para 700 pasajeros y espacios preferentes para personas con discapacidad.

Van por tren México-Pachuca en primer semestre de 2027. ı Foto: GERA QUINTERO

Contará con cuatro estaciones, cuatro paraderos, cuatro viaductos, una base de mantenimiento, talleres, cocheras y cuatro subestaciones eléctricas.

“El segundo piso de la transformación está aterrizando en Hidalgo”, afirmó el gobernador Julio Menchaca, quien reconoció el respaldo del gobierno de México hacia la entidad a través de diversos proyectos que significan una modificación total del estado.

“Usted tendrá en las y los hidalguenses el trabajo y la respuesta para que estos proyectos no solamente tengan el impacto económico, sino que signifiquen bienestar, desarrollo y progreso”, puntualizó el titular del Ejecutivo de Hidalgo.

cehr