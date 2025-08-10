Tren México-Pachuca, con avance del 4% y será más, afirma Sheinbaum

Con un avance del 4 por ciento hasta ahora y la liberación de vía obtenida, las obras para el tren México-Pachuca se acelerarán en los próximos meses a fin de que el proyecto quede concluido de este sexenio, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Villa de Tezontepec, Hidalgo, la mandataria federal resaltó que el proyecto traerá desarrollo a esta zona del país que establecerá conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero que además se convertirá en una opción de movilidad para estudiantes que se trasladan hacia la capital debido a sus contextos laborales o escolares.

“Ya prácticamente se liberó todo el derecho de vía, lo que significa que, a partir de ahora, pues todavía va a haber un avance mucho mayor cada mes. Por otro lado, y esto es importante, porque este es un proyecto no solamente de la unión entre dos ciudades a través de una forma de transporte moderna, colectiva, accesible a la población, sino que también es parte de un proyecto de nación”, destacó.

Sheinbaum Pardo agradeció a los ejidatarios por la concesión de los terrenos que son utilizados para el desarrollo de este polo de bienestar, con el cual sostuvo que habrá un beneficio colectivo.

