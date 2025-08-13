Dan prisión preventiva a pareja que secuestró a menor en Cuautla, Morelos

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo de un juez de control prisión preventiva como medida cautelar contra Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N”, imputados por la probable comisión del delito de secuestro agravado, en perjuicio de un menor de edad en el municipio de Cuautla.

Será el próximo viernes 15 de agosto cuando se desahogará la audiencia de vinculación a proceso, para determinar la situación jurídica de los imputados.

De los hechos presuntivos del delito se suscitaron el pasado miércoles 6 de agosto del año en curso, cuando Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N” con engaños privaron de su libertad a un niño, en el municipio de Cuautla.

Derivado de las investigaciones realizadas por la unidad especializada de la FIDAI se conoció que la pareja presuntamente tenía en cautiverio al infante en un inmueble del poblado de Tenango, en Jantetelco.

Debido a ello, los agentes de investigación desplegaron un operativo y el pasado viernes 8 de agosto, rescataron al niño y detuvieron a Rosa Verónica “N” y Víctor Hugo “N”, quienes habían exigido un intercambio del padre del infante por éste, bajo la amenaza de acabar con su vida.

Así, tras su captura, el MP especializado realizó las investigaciones, llevó a la pareja ante el juez que validó de legal su detención y determinó prisión preventiva como medida cautelar, por el delito de secuestro agravado.

Las personas son citadas en este comunicado de acuerdo a lo marcado por el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: “Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional”.

