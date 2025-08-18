Alcalde de Uruapan es acusado de agredir a policías de la Guardia Civil

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue captado en un video difundido en redes sociales mientras golpeaba a policías de la Guardia Civil durante un operativo. El edil, encaró a los agentes y los acusó de abuso de autoridad.

En la grabación se observa a Manzo diciendo a los policías: “Se sienten de muchos huevos porque abusan de la ciudadanía, cabrón. Tú me golpeaste a mí”, mientras empuja con el dedo el pecho de uno de los uniformados.

La tensión escaló rápidamente cuando el alcalde abofeteó a un agente, pateó a otro y adoptó una postura de combate frente a los elementos de seguridad. Durante el altercado, se le vio respaldado por un grupo de ciudadanos que intervinieron directamente en la confrontación.

De nuevo el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Se agarra a trompadas con policías que intimidaban a la ciudadanía. No se echó para atrás.



El hombre al parecer tiene las pelotas del tamaño de la lengua de Andrés Manuel. pic.twitter.com/H4lzQaCq40 — Neoliberalover (@neoliberalover) August 17, 2025

Los testigos que apoyaron al edil también agredieron a los policías con piedras y botellas, lo que obligó a los elementos de la Guardia Civil de Michoacán a retirarse del lugar para evitar una confrontación mayor.

El incidente, que se ha viralizado en redes sociales, coloca nuevamente en el centro del debate la conducta del alcalde Carlos Manzo pues en ocasiones anteriores ha levantado críticas y cuestionamientos.

En abril pasado, durante un operativo habría ordenado que agentes ‘abrieran fuego’ en contra de los delincuentes y en el año 2023, fue detenido por la Guardia Nacional y liberado gracias a la ayuda de pobladores de la zona que están a favor del alcalde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT